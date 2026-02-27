Headphones ANC Studio de Create: cuando el diseño ‘aesthetic’ se toma en serio el sonido

Create, la primera marca española vertical nativa digital especializada en electrodomésticos de diseño, lleva años colonizando cocinas y salones con dispositivos funcionales y fotogénicos; ahora quiere hacer lo mismo con nuestros oídos y nuestra rutina diaria. Con los nuevos Headphones ANC Studio, la firma traslada su filosofía de diseño cuidado y precio accesible a un terreno en el que la competencia es feroz, pero donde todavía hay espacio para propuestas bien pensadas por debajo de la barrera psicológica de los 100 euros.

La jugada no es improvisada: Create ya ha demostrado su capacidad para leer al consumidor conectado, estético y práctico, y estos auriculares de diadema se inscriben en esa misma estrategia de diversificación. El resultado es un producto relevante para muy distintos escenarios de ocio.

Diseño: ‘aesthetic’ que también piensa en el día a día

Estéticamente, los Headphones ANC Studio son un objeto muy reconocible dentro del ecosistema Create: líneas suaves, acabados limpios y una paleta de colores que parece pensada para combinar con la decoración del salón tanto como con el outfit del día. Están disponibles en cuatro tonos —moca, negro, blanco roto y sage—, todos con un aire minimalista que huye del exceso de logotipos y brillos.

Más allá de la foto, se agradece que el diseño responda también a criterios de uso real: se trata de unos auriculares de diadema plegables y ligeros (240 gramos), fáciles de guardar en una mochila o bolso sin ocupar demasiado y sin transmitir fragilidad. La diadema acolchada y ajustable, unida a unas orejeras bien dimensionadas, apuesta por un confort estable en sesiones largas de escucha, algo reforzado por dimensiones contenida y un formato que tiende a abrazar la cabeza sin apretar.

El lenguaje de diseño es coherente con lo que Create viene construyendo en su catálogo: un electrodoméstico o un casco no se esconden, se enseñan.

Tecnología y sonido: cancelación activa

En el apartado técnico, los Headphones ANC Studio se sitúan en una franja competente para su rango de precio. Incorporan Bluetooth 5.4, lo que garantiza una conexión inalámbrica estable, de bajo consumo y con buen alcance (más de 10 metros en las pruebasrealizadas), y una batería de 800 mAh que alimenta buena parte de sus credenciales de uso intensivo.

El gran reclamo está en su cancelación de ruido activa (ANC), una característica que hasta hace poco quedaba reservada a modelos bastante más caros. Create no se limita a un sistema básico: integra cuatro micrófonos, repartidos de forma que puedan captar y aislar tanto la voz del usuario como el ruido ambiente, con el objetivo de mejorar tanto la escucha como la experiencia en llamadas y videollamadas. En la práctica, hablamos de un dispositivo pensado tanto para el metro como para una sala abierta de coworking, donde la reducción de ruido marca la diferencia a la hora de concentrarse.

En términos de capacidad sonora, las especificaciones marcan una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, el rango habitual de alta fidelidad para un uso generalista, con una impedancia de 16 ohmios que favorece un volumen generoso y un perfil fácil de mover por la electrónica interna. No estamos ante unos auriculares de estudio purista, sino ante un sonido pensado para el día a día: contundente, con cuerpo en graves y suficiente claridad en voces y agudos para brillar en listas de reproducción, podcasts y videollamadas.

Autonomía, comodidad y usos

Si hay un dato que coloca a estos auriculares en el radar de cualquiera que viva pegado al móvil es la autonomía: hasta 100 horas de reproducción con Bluetooth y la cancelación de ruido desactivada, y alrededor de 60 horas con ANC activado. Traducido al día a día, implica pasar varios días —o incluso semanas— sin acercarse al cargador, incluso para quienes los utilizan varias horas diarias entre reuniones, trayectos y ratos de ocio.

El tiempo de carga se mantiene en unas razonables 3 horas mediante USB-C, y el dispositivo cuenta con función de carga rápida, de manera que unos minutos enchufados pueden resultar suficientes para salvar una jornada de trabajo o un viaje. Esta combinación de batería generosa, carga rápida y buen rendimiento inalámbrico construye uno de los argumentos más sólidos del producto: son auriculares que acompañan sin exigir demasiada planificación.

En cuanto a escenarios de uso, el propio planteamiento de Create es el de un accesorio versátil: trabajo, viajes, gimnasio y momentos de relax. El peso contenido y el diseño plegable facilitan llevarlos en una mochila deportiva, mientras que la presencia de cuatro micrófonos y un modo de sonido ambiente los hace especialmente interesantes para quienes alternan entre aislamiento y conexión con el entorno (por ejemplo, al caminar por ciudad o al esperar anuncios en una estación).

Precio, valor y valoración

La política de precios es uno de los puntos en los que Create quiere marcar perfil. El PVP oficial se sitúa en 89,95 euros, colocándolos en el tramo medio del mercado, pero con unas prestaciones —cancelación de ruido activa, cuatro micrófonos, gran autonomía— que muchas veces se asocian a modelos más caros. Además, es frecuente encontrar rebajas o promociones que los sitúan en torno a los 49,95–69,95 euros según el canal y el momento (web oficial, marketplaces y grandes superficies), lo que redondea aún más su atractivo.

En este contexto, los Headphones ANC Studio compiten de tú a tú con propuestas de marcas consolidadas en audio, aportando un enfoque diferente: un fuerte acento en diseño, una paleta de colores pensada para integrarse en la vida cotidiana y una coherencia de marca que los vincula al ecosistema doméstico de Create. No pretenden destronar a los gigantes del audio profesional, pero sí posicionarse como la opción lógica para quien busca unos cascos polivalentes, bien acabados y con una estética reconocible sin disparar el presupuesto.

El balance final es claramente positivo: por lo que cuestan, ofrecen una combinación poco habitual de diseño, comodidad, autonomía y cancelación de ruido, con pocos puntos débiles evidentes para el público generalista al que se dirigen. Para quienes ya se mueven cómodos en el universo Create —o para quienes simplemente buscan unos auriculares “aesthetic” que respalden su imagen con prestaciones sólidas—, los Headphones ANC Studio son una de las propuestas más redondas ahora mismo en su franja de precio.