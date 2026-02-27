Google borra la brecha entre calidad y velocidad en la generación de imágenes con Nano Banana 2

Google ha dado un nuevo paso en la carrera por la generación de imágenes con inteligencia artificial con el lanzamiento de Nano Banana 2, nombre con el que se conoce al modelo Gemini 3.1 Flash Image, diseñado para ofrecer imágenes de fidelidad con una velocidad de respuesta casi instantánea. La compañía promete así eliminar la tradicional disyuntiva entre calidad y rapidez, llevando capacidades hasta ahora reservadas a Nano Banana Pro a un modelo mucho más rápido y accesible.

Según explica Google, Nano Banana 2 combina el conocimiento avanzado del mundo, el razonamiento y la calidad visual de su versión Pro con la arquitectura de alta velocidad de Gemini Flash, permitiendo generar y editar imágenes en cuestión de segundos y con resolución de hasta 4K. Este equilibrio entre detalle y rendimiento apunta directamente a casos de uso que requieren interacción en tiempo real, desde flujos creativos hasta herramientas de productividad y marketing.

Novedades

Entre sus principales novedades destaca una consistencia sin precedentes en la industria: el modelo es capaz de mantener el aspecto de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos en un mismo flujo de trabajo, algo pensado específicamente para storyboards, narrativas visuales o campañas donde la continuidad de marca es crítica. La compañía subraya también la mejora en iluminación, texturas y nitidez, acercando el resultado a un acabado de estudio incluso en escenarios complejos.

El texto se convierte en otro de los grandes focos del modelo. Nano Banana 2 puede generar texto perfectamente legible integrado en la imagen —por ejemplo, en tarjetas, carteles o maquetas de marketing— y además traducirlo y localizarlo directamente dentro de la propia composición. Esto abre la puerta a flujos creativos donde un mismo diseño gráfico puede adaptarse de forma automática a distintos idiomas y mercados sin salir del entorno visual.

Conexión con la realidad

Para mejorar su conexión con la realidad, el modelo se apoya en la base de conocimiento del mundo real de Gemini y en información en tiempo real procedente de la Búsqueda en la Web, lo que le permite representar sujetos con mayor precisión y facilitar la creación de infografías y visualizaciones de datos. De esta forma, tareas como convertir notas en diagramas, generar gráficos explicativos o ilustrar noticias con esquemas visuales se vuelven mucho más directas.

La procedencia de los contenidos generados se refuerza mediante la integración de la tecnología de marca de agua SynthID y credenciales C2PA, que añaden señales invisibles y metadatos estandarizados a las imágenes. Con ello, Google busca que los usuarios puedan saber no solo si en una imagen se ha utilizado IA, sino también qué modelo ha intervenido y en qué contexto se ha producido.

Rendimiento y audiencia

En cuanto al rendimiento, Nano Banana 2 se ejecuta sobre la arquitectura Gemini 3.1 Flash Image, con tiempos de generación estimados de entre 4 y 6 segundos para imágenes de alta calidad, y con costes que podrían situarse entre un 30% y un 50% por debajo de Nano Banana Pro, según análisis de la comunidad de desarrolladores. Esta relación calidad-precio lo posiciona como una opción especialmente atractiva para comercio electrónico, creadores de contenido y plataformas que necesitan producir grandes volúmenes de imágenes.

Noticias relacionadas

Nano Banana 2 llega a una audiencia amplia: se integra en la aplicación de Gemini, en la Búsqueda de Google, en Google AI Studio, en Google Cloud, en Google Ads y en Flow, lo que facilita tanto su adopción por parte de usuarios finales como su incorporación en productos y servicios de terceros a través de la API.