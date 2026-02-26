Un joven intenta manejar su robot aspirador con el mando de la PS5 y acaba accediendo a 7.000 dispositivos

La tecnología que usamos actualmente está conectada a todos nuestros dispositivos. Quizás pueda sorprender a muchos, pero existe la posibilidad de conectar un PlayStation a algún electrodoméstico, como por ejemplo a la aspiradora robot. Eso es lo que intentó Sammy Azdoufal, un ingeniero de software, aunque no le salió como esperaba.

Este chico, del que no se tienen más datos, quería controlar la aspiradora robot de la marca DJI Romo que tiene en su casa con el mando de su PlayStation 5. En el intento, se dio cuenta de que su idea era viable, y no solo eso: también descubrió que podía conectarse a miles de aspiradoras robot de la misma empresa repartidas por el mundo.

Proceso informático

Según el medio inglés 'The Guardian', usó un asistente de programación de IA llamado Claude Code para aplicar ingeniería inversa a la comunicación del aspirador robot con los servidores remotos en la nube de DJI. Al lograrlo, pudo acceder a imágenes en vivo de cámaras, audio de micrófonos y mapas precisos de las viviendas de casi 7000 dispositivos en 24 países distintos.

Aviso a la prensa

Cuando Sammy Azdoufal se dio cuenta de su hallazgo, contactó con el medio 'The Verge'. Para demostrar que lo que contaba era cierto, un reportero del medio le dio el número de serie de una aspiradora DJI Romo que acababa de comprar.

El ingeniero de software pudo ver que el robot estaba limpiando la sala de estar del reportero, que le quedaba un 80% de batería y generó un plano de la casa.

Este caso ha generado mucho revuelo, ya que se ha evidenciado la falta de protección y seguridad que existe en la actualidad con nuestros dispositivos tecnológicos, donde hasta una aspiradora robot puede usarse para espiar a la gente.

Aunque Sammy Azdoufal no usó su descubrimiento para hacer nada malo, siempre quedará la duda de si otra persona puede tener peores ideas y hacerlo con fines delictivos