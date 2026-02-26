Un joven intenta manejar su robot aspirador con el mando de la PS5 y acaba accediendo a 7.000 dispositivos
Sammy Azdoufal tiene acceso a imágenes en vivo de cámaras, audios de micrófonos y mapas precisos de viviendas de hasta 24 países
Un tercio de los delitos que se cometen en España ya son digitales: "Las guerras del futuro empiezan con un clic"
De limpiar a gestionarse sola: la nueva era del aspirado inteligente
La tecnología que usamos actualmente está conectada a todos nuestros dispositivos. Quizás pueda sorprender a muchos, pero existe la posibilidad de conectar un PlayStation a algún electrodoméstico, como por ejemplo a la aspiradora robot. Eso es lo que intentó Sammy Azdoufal, un ingeniero de software, aunque no le salió como esperaba.
Este chico, del que no se tienen más datos, quería controlar la aspiradora robot de la marca DJI Romo que tiene en su casa con el mando de su PlayStation 5. En el intento, se dio cuenta de que su idea era viable, y no solo eso: también descubrió que podía conectarse a miles de aspiradoras robot de la misma empresa repartidas por el mundo.
Proceso informático
Según el medio inglés 'The Guardian', usó un asistente de programación de IA llamado Claude Code para aplicar ingeniería inversa a la comunicación del aspirador robot con los servidores remotos en la nube de DJI. Al lograrlo, pudo acceder a imágenes en vivo de cámaras, audio de micrófonos y mapas precisos de las viviendas de casi 7000 dispositivos en 24 países distintos.
Aviso a la prensa
Cuando Sammy Azdoufal se dio cuenta de su hallazgo, contactó con el medio 'The Verge'. Para demostrar que lo que contaba era cierto, un reportero del medio le dio el número de serie de una aspiradora DJI Romo que acababa de comprar.
El ingeniero de software pudo ver que el robot estaba limpiando la sala de estar del reportero, que le quedaba un 80% de batería y generó un plano de la casa.
Este caso ha generado mucho revuelo, ya que se ha evidenciado la falta de protección y seguridad que existe en la actualidad con nuestros dispositivos tecnológicos, donde hasta una aspiradora robot puede usarse para espiar a la gente.
Aunque Sammy Azdoufal no usó su descubrimiento para hacer nada malo, siempre quedará la duda de si otra persona puede tener peores ideas y hacerlo con fines delictivos
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo