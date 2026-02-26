Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYUDA EN CASA

El nuevo eufy C28 Omni llega a España: el robot accesible con alta capacidad de limpieza

Tecnología DuoSpiral, potencia de 15.000 Pa y una estación todo en uno que se encarga de todo: el aspirador más avanzado de eufy promete acabar con el pelo, el polvo y los enredos del día a día. Por unos 500 euros.

Nuevo eufy

Pilar Enériz

Barcelona
La marca de hogar inteligente del grupo Anker Innovations, eufy, ha presentado en España su C28 Omni, un robot aspirador que aspira a algo más que barrer: convertir la limpieza del hogar en un proceso silencioso, automático y prácticamente invisible. Con un precio especial de lanzamiento de 499,99 euros, esta nueva generación aterriza con potencia, inteligencia y el objetivo de conseguir que el esfuerzo humano sea minimizado al máximo.

Bajo su diseño sobrio se esconde una de las mayores revoluciones que eufy ha desarrollado para sus robots: la tecnología DuoSpiral. Este sistema de doble cepillo en espiral —patentado por la compañía— captura pelos, polvo y pelusas sin que queden enredados, una de las obsesiones de los usuarios con mascotas. Cuando el trabajo termina, vuelve a su base, retrae los cepillos y los limpia automáticamente, dirigiendo los residuos a un depósito sellado que puede aguantar hasta 75 días sin vaciado manual.

Más tecnología

Pero la innovación no se detiene ahí. El nuevo modelo incorpora HydroJet, un sistema que lava y seca la mopa con aire caliente en tiempo real, evitando la contaminación cruzada para alcanzar una limpieza más higiénica, especialmente en suelos con manchas y restos orgánicos. La potencia de succión —15.000 Pa— y su navegación inteligente iPath 2.0 completan el conjunto, logrando que el dispositivo detecte obstáculos, trace rutas eficientes y limpie incluso en las franjas horarias más silenciosas.

Resultados

El resultado es una limpieza de nivel profesional, pensada para hogares vivos: niños, mascotas, cenas improvisadas o tardes de bricolaje dejan de ser un problema. El C28 Omni se adapta a las rutinas de casa, ajustando horarios y zonas desde la app dedicada, ya sea para aspirar toda la casa o concentrarse en ese rincón que siempre acumula migas.

Promoción

Durante su lanzamiento, el aspirador se ofrecerá con descuento por 499,99 € hasta el 16 de marzo, con los códigos promocionales correspondientes. A partir de entonces, su precio oficial será de 699,99 €.

