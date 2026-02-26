El nuevo eufy C28 Omni llega a España: el robot accesible con alta capacidad de limpieza

La marca de hogar inteligente del grupo Anker Innovations, eufy, ha presentado en España su C28 Omni, un robot aspirador que aspira a algo más que barrer: convertir la limpieza del hogar en un proceso silencioso, automático y prácticamente invisible. Con un precio especial de lanzamiento de 499,99 euros, esta nueva generación aterriza con potencia, inteligencia y el objetivo de conseguir que el esfuerzo humano sea minimizado al máximo.

Bajo su diseño sobrio se esconde una de las mayores revoluciones que eufy ha desarrollado para sus robots: la tecnología DuoSpiral. Este sistema de doble cepillo en espiral —patentado por la compañía— captura pelos, polvo y pelusas sin que queden enredados, una de las obsesiones de los usuarios con mascotas. Cuando el trabajo termina, vuelve a su base, retrae los cepillos y los limpia automáticamente, dirigiendo los residuos a un depósito sellado que puede aguantar hasta 75 días sin vaciado manual.

Más tecnología

Pero la innovación no se detiene ahí. El nuevo modelo incorpora HydroJet, un sistema que lava y seca la mopa con aire caliente en tiempo real, evitando la contaminación cruzada para alcanzar una limpieza más higiénica, especialmente en suelos con manchas y restos orgánicos. La potencia de succión —15.000 Pa— y su navegación inteligente iPath 2.0 completan el conjunto, logrando que el dispositivo detecte obstáculos, trace rutas eficientes y limpie incluso en las franjas horarias más silenciosas.

Resultados

El resultado es una limpieza de nivel profesional, pensada para hogares vivos: niños, mascotas, cenas improvisadas o tardes de bricolaje dejan de ser un problema. El C28 Omni se adapta a las rutinas de casa, ajustando horarios y zonas desde la app dedicada, ya sea para aspirar toda la casa o concentrarse en ese rincón que siempre acumula migas.

Promoción

Durante su lanzamiento, el aspirador se ofrecerá con descuento por 499,99 € hasta el 16 de marzo, con los códigos promocionales correspondientes. A partir de entonces, su precio oficial será de 699,99 €.