Amazfit revoluciona la muñeca de los corredores: el nuevo Active 3 Premium estrena monitorización de lactato y entrenamiento con IA

Amazfit sube el listón en relojes deportivos, busca que tanto los que se calzan las zapatillas por primera vez como los que ya sueñan con bajar su marca personal encuentren en el nuevo Active 3 Premium un aliado versátil y preciso. La firma, especializada en dispositivos wearables deportivos, lanza su reloj más avanzado hasta la fecha, con un objetivo claro: llevar la ciencia del entrenamiento profesional a la muñeca del usuario común.

Ligero, cómodo y elegante, el Active 3 Premium introduce una novedad inédita en su categoría: la monitorización del umbral de lactato, una métrica clave para conocer el punto exacto en el que el cuerpo empieza a fatigarse. Hasta ahora, esta información solo se obtenía mediante pruebas de laboratorio.

Un diseño que prioriza la comodidad

Fabricado en acero inoxidable con un peso inferior a los 55 gramos —menos que una docena de hojas de papel A4—, el nuevo reloj destaca por su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas y un brillo máximo de 3.000 nits, visible incluso bajo el sol mediterráneo. La protección de cristal de zafiro garantiza resistencia frente a arañazos, pero sin renunciar a la estética refinada.

Otro de sus grandes valores es la autonomía: hasta 12 días con una sola carga, una cifra que supera ampliamente la media del segmento.

Entrenamiento con inteligencia artificial

El Zepp Coach, el asistente virtual integrado, actúa como un entrenador de IA que diseña y ajusta los planes de carrera según el nivel y los objetivos del usuario. A partir de su progreso y su estado físico, el plan se modifica automáticamente. Además, el reloj incluye una biblioteca de cursos de entrenamiento preconfigurados, ideales para quienes prefieren seguir rutinas guiadas.

Para corredores con más experiencia, el sistema permite crear planes personalizados desde cero y ajustar los parámetros según el tipo de carrera, ritmo o tiempo de recuperación deseado.

Correr al límite: el umbral de lactato

La gran apuesta tecnológica de Amazfit está en la medición del umbral de lactato (LTHR y LTP), que se combina con datos de consumo máximo de oxígeno (VO₂ máx.) para definir zonas óptimas de entrenamiento. Esto permite planificar sesiones con mayor precisión y recibir alertas en tiempo real que aconsejan aumentar o conservar el ritmo para optimizar la resistencia.

Más de 170 deportes y análisis postentrenamiento

El Active 3 Premium ofrece más de 170 modos deportivos, desde running hasta entrenamiento de fuerza. Los corredores pueden seleccionar hasta seis métricas simultáneamente, entre las más de 80 disponibles, y personalizar las vistas de datos según sus necesidades.

El reloj también compara sesiones anteriores y analiza la técnica de carrera (cadencia, contacto con el suelo, rango de movimiento), facilitando un enfoque profesional a la mejora del rendimiento.

Recuperación y control del calzado

Amazfit refuerza además su apuesta por la recuperación inteligente. El modelo recoge datos de sueño, variabilidad cardíaca (VRC) y niveles de BioCharge, una métrica que interpreta la energía disponible en tiempo real. De este modo, el usuario puede evitar el sobreentrenamiento y ajustar los descansos según su nivel de fatiga fisiológica.

Una función inédita es el seguimiento del desgaste del calzado: el reloj calcula automáticamente la distancia recorrida con cada par de zapatillas y alerta cuando conviene sustituirlas.

Ecosistema ampliado y mapas sin conexión

El nuevo modelo se integra con otros accesorios de la marca, como el Helio Ring o la Helio Strap, y da acceso a un ecosistema de más de 400 aplicaciones. Entre ellas, destacan Burning Monitor, que mide calorías quemadas, Podcast App con millones de pistas descargables, y Jet Lag Manager, que ayuda a adaptarse a los cambios horarios tras competiciones internacionales. Otro valor añadido: mapas offline gratuitos para planificar rutas sin depender del teléfono.

Precio, colores y disponibilidad

El Amazfit Active 3 Premium saldrá a la venta en Europa a partir del 26 de febrero de 2026, al precio recomendado de unos 170 euros, con pagos NFC integrados y tres tonos disponibles: Aero White, Apex Silver y Atlas Blue.