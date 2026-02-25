Samsung se juega el liderazgo móvil: así es la nueva galaxia S26 y la ofensiva total de Galaxy AI

Samsung abre hoy su primer gran acto del año con un Galaxy Unpacked que llega con la clara intención de marcar el paso en la carrera por la inteligencia artificial en el móvil.

La firma coreana no solo estrena la familia Galaxy S26 como nuevo buque insignia, sino que también utiliza el escenario para reforzar su relato: móviles, auriculares y servicios alineados alrededor de una capa One UI más inteligente, más personalizada y, sobre todo, más dependiente de servicios en la nube y alianzas estratégicas como la de Gemin.

Galaxy AI se vuelve cotidiano

Samsung ha presentado la serie Galaxy S26 como el punto de inflexión en su estrategia de inteligencia artificial móvil. La compañía coreana define estos dispositivos como “el teléfono Galaxy AI más intuitivo hasta la fecha”, donde las capacidades inteligentes dejan de ser funciones aisladas para convertirse en herramientas accesibles desde las aplicaciones que los usuarios ya conocen y utilizan diariamente.

La firma ha señalado que Galaxy AI combina procesamiento en el dispositivo con capacidades en la nube, permitiendo ejecutar tareas complejas sin que el usuario perciba la tecnología subyacente. La integración en One UI garantiza que traducción durante llamadas, edición de fotos generativa o resúmenes automáticos de reuniones se activen mediante gestos naturales, sin necesidad de cambiar de aplicación o aprender nuevos flujos de trabajo.

Esta filosofía de “intuición” impregna todos los aspectos del dispositivo: desde la propuesta contextual de acciones según lo que el usuario está viendo o escribiendo, hasta la transparencia absoluta en las modificaciones generativas, marcadas visualmente en la interfaz para distinguir contenido original de transformaciones asistidas por IA.

Cámara y vídeo: del retoque básico a la edición profesional

La fotografía y el vídeo representan el terreno donde Galaxy AI demuestra mayor versatilidad en la serie S26, transformando capacidades técnicas complejas en herramientas accesibles para cualquier usuario. Samsung destaca que las funciones de edición permiten eliminar objetos no deseados de las imágenes, recomponer encuadres alterados o generar rellenos inteligentes para escenas modificadas, todo ello con previsualizaciones en tiempo real que muestran exactamente qué cambios se están aplicando.

Estas capacidades generativas se extienden a vídeo, donde el sistema puede estabilizar tomas, corregir errores de encuadre o mejorar la calidad general mediante escalado inteligente de resolución. Se destacan especialmente las mejoras en condiciones adversas: captura optimizada en poca luz, retratos con recortes precisos y desenfoques naturales, y ajustes automáticos de exposición que acercan los resultados amateurs a la calidad profesional sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

La transparencia es un pilar clave: todas las transformaciones generativas llevan marcas visibles —iconos o indicadores en la interfaz— que diferencian claramente el contenido original de las partes modificadas por inteligencia artificial, respondiendo a las crecientes demandas de autenticidad en la era de los contenidos sintéticos.

Productividad transformada: del caos organizado a la acción inmediata

Galaxy AI redefine la productividad en los Galaxy S26 convirtiendo tareas tradicionalmente tediosas en procesos fluidos e instantáneos. La transcripción y resumen automático de grabaciones de voz —con capacidad para procesar hasta tres horas de audio— genera notas estructuradas con puntos clave destacados, timestamps y acciones sugeridas, pensadas específicamente para reuniones profesionales, clases universitarias o entrevistas periodísticas.

En comunicación, la traducción en tiempo real opera tanto en llamadas telefónicas como en conversaciones cara a cara, eliminando barreras idiomáticas sin interrumpir el flujo natural de la conversación. La herramienta de escritura asistida permite reescribir mensajes, correos electrónicos o documentos completos adaptándolos a diferentes tonos (formal, casual, ejecutivo) o longitudes (resúmenes concisos, versiones ampliadas), manteniendo siempre el significado original pero optimizando la forma de expresión.

Estas funciones se activan mediante sugerencias contextuales: si el usuario está leyendo un email largo, Galaxy AI puede proponer extraer los tres puntos principales; si está redactando un mensaje, sugerir tres versiones alternativas; si está viendo una página web en otro idioma, ofrecer traducirla al instante. La integración en aplicaciones como Notas, Galería, Mensajes o el marcador de teléfono elimina la necesidad de herramientas externas o cambios de contexto.

Diseño y rendimiento: potencia invisible al servicio de la experiencia

Se han añadido mejoras significativas en diseño, construcción y rendimiento de la serie Galaxy S26. Se utilizan materiales premium, pantallas de alta calidad con respuesta táctil optimizada y una gestión térmica que permite utilizar las funciones intensivas de Galaxy AI durante periodos prolongados sin comprometer la fluidez del sistema.

El procesador y la memoria están específicamente optimizados para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo cuando las tareas lo permiten, recurriendo a la nube solo para operaciones que requieran mayor capacidad computacional. Samsung enfatiza la eficiencia energética resultante, que extiende la autonomía diaria incluso con uso intensivo de las nuevas funciones inteligentes.

Ecosistema Galaxy: inteligencia que trasciende el móvil

La serie S26 no se concibe como dispositivo aislado, sino como núcleo de un ecosistema donde Galaxy AI se extiende a tablets, relojes inteligentes y auriculares Galaxy compatibles. Samsung describe una experiencia de continuidad perfecta: las notas transcritas en el móvil se sincronizan automáticamente con la tablet, las traducciones iniciadas en el teléfono continúan en el reloj, las ediciones de foto realizadas en el smartphone se trasladan sin pérdida de calidad a otros dispositivos del ecosistema.

Esta integración unificada permite que el usuario mantenga el contexto de su trabajo o conversación independientemente del dispositivo que utilice en cada momento, eliminando las fricciones típicas al cambiar entre pantallas y formatos.

Compromiso a largo plazo: software que evoluciona

Samsung reitera el compromiso con actualizaciones extensas para la serie Galaxy S26, incluyendo años de soporte de sistema operativo y parches de seguridad mensuales. Este soporte garantiza que las funciones de Galaxy AI no solo se mantengan estables, sino que evolucionen con nuevas capacidades, modelos más potentes y mejoras en privacidad y rendimiento a medida que la tecnología avanza.

Esta política responde directamente a la realidad de los usuarios que mantienen sus smartphones durante 3-5 años, asegurando que la inversión en un Galaxy S26 permanezca relevante frente a la rápida evolución tecnológica.

Disponibilidad

Samsung anuncia las ofertas de precompra para los nuevos Galaxy S26 Series disponibles por tiempo limitado en Samsung.com y en Samsung Shop App, con ventajas pensadas para facilitar el salto a la nueva generación Galaxy a través de ahorro directo, beneficios por método de pago y extras exclusivos en el canal online.

Durante el periodo de precompra, se podrán conseguir un ahorro total de hasta 975 €, combinando descuento por configuración y entrega de dispositivo antiguo, además de acceder a un color exclusivo online: Oro Rosa y Gris Plata, disponible únicamente en Samsung.com y Samsung Shop App.

Noticias relacionadas

Asimismo, realiza una promoción especial: al comprar un modelo de Galaxy S26 Series hasta el 31 de marzo, se incluyen 3 meses gratis del seguro Samsung Care+, el servicio oficial de protección para dispositivos Galaxy.