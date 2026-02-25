Honor MagicPad 4, la tableta más fina del mercado

La compañía Honor sacude el mercado de las tabletas con un golpe de efecto. La marca tecnológica global presenta la MagicPad 4, que presume de ser la más delgada del momento: apenas 4,8 mm de grosor y unos 450 gramos de peso. Un récord que sitúa a este nuevo modelo en el punto exacto donde la movilidad se cruza con la potencia de un equipo de sobremesa.

Detrás de esta delgadez extrema hay más ingeniería de la que se ve a simple vista. El chasis se ha fabricado con fibra de grado aeroespacial y una innovadora estructura en forma de media luna que mejora la rigidez en un 30 % y reduce el peso un 32 %. La fórmula consigue que tableta, teclado y lápiz óptico pesen juntos menos que, por ejemplo, un MacBook Air.

Una pantalla especial

El frontal lo domina una pantalla OLED de 12,3 pulgadas con marcos reducidos al mínimo. Su tasa de refresco de 165 Hz promete una fluidez más propia del mundo gaming que del de la productividad. Con resolución 3000 × 1920 píxeles y un brillo máximo de 2400 nits, rinde incluso bajo la luz directa del sol. Además, incorpora siete tecnologías de confort visual, entre ellas atenuación a 5280 Hz, reducción de luz azul y un inédito desenfoque por IA que protege la vista en sesiones de uso prolongado.

Potencia sobresaliente

Debajo del panel, la MagicPad no se queda corta. Está impulsada por el Snapdragon 8 Gen 5 con arquitectura de 3 nm, lo que la coloca al nivel de los móviles y portátiles más avanzados del momento. A ello se suman ocho altavoces con sonido envolvente Honor Spatial Audio, una batería de 10.100 mAh que se recarga al 100 % con carga rápida SuperCharge de 66 W, y un complejo sistema de refrigeración de 13 capas térmicas.

Trabajo inteligente y conectividad elevada

El modo PC transforma la interfaz en un entorno de escritorio con soporte para teclado, ratón y atajos clásicos como Ctrl + C o Alt + Tab, lo que facilita el salto entre ventanas sin perder ritmo.

La otra gran baza está en la inteligencia artificial integrada, con funciones como AI Memo —que puede generar actas automáticas o identificar interlocutores en reuniones— y herramientas de asistencia como AI Meeting Agent o AI Voiceprint Noise Cancellation. Además, la función Honor Connect rompe el histórico aislamiento entre marcas: por primera vez, una tablet Android puede compartir archivos, ampliar pantalla o conectarse de forma natural con iPhone, iPad y Mac.

Disponibilidad

La MagicPad 4 llegará a las tiendas el 2 de marzo en colores gris y blanco, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su precio de lanzamiento aún no ha sido desvelado.