Google Vids anima los contenidos con avatares de dibujos y siete nuevos idiomas

Google tiene como objetivo que nadie tenga miedo a ponerse delante de una cámara. La aplicación Google Vids, integrada en Workspace y utilizada por más de cuatro millones de personas cada mes, acaba de dar un paso adelante para que la creación audiovisual con inteligencia artificial sea tan natural como escribir un correo electrónico.

En este escenario ha lanzado 12 nuevos avatares de estilo dibujo animado, disponibles en versiones 2D y 3D, que se suman a los modelos fotorrealistas ya existentes. El objetivo: ofrecer una forma más cercana, expresiva y divertida de comunicar las ideas. Las cifras acompañan: según los primeros datos de uso, los avatares de Google Vids se utilizan cinco veces más que los de plataformas rivales, lo que demuestra la preferencia por formatos accesibles y con toque humano.

La voz que suena en idioma propio

El despliegue de novedades no se limita al aspecto visual. A partir de ahora, las locuciones generadas por IA —una función que convierte cualquier guión en una narración profesional— pueden crearse en siete nuevos idiomas: español, portugués, francés, alemán, italiano, coreano y japonés.

Esto abre un abanico de posibilidades para educadores, equipos multinacionales y creadores. Un profesor podrá explicar geometría con un avatar animado que hable su misma lengua; una empresa podrá grabar actualizaciones de producto en distintos idiomas sin depender de actores, cámaras ni estudios de grabación.

Un estudio en el navegador

El funcionamiento mantiene la facilidad del universo Google. Basta con escribir vids.new en el navegador o abrir cualquier proyecto en marcha. Desde el menú lateral, los usuarios pueden acceder al apartado “voiceovers”, introducir su texto y obtener una voz que narre el guion.