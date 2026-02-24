Viaim RecDot: los auriculares que convierten cualquier reunión en un acta inteligente

La primera impresión con los Viaim RecDot es que no estamos ante unos auriculares más, sino ante un dispositivo pensado para trabajadores que viven entre videollamadas, presentaciones y conversaciones híbridas en varios idiomas. El formato es el de un true wireless clásico, pero detrás de ese aspecto discreto se esconde un sistema de captura, transcripción y resumen asistido por IA que busca transformar los cascos en una herramienta de productividad tan relevante como el portátil o el móvil. La propuesta de la compañía, muy centrada en el entorno smart office pasa por aliviar tareas repetitivas como tomar notas, registrar acuerdos o preparar seguimientos, delegando gran parte de ese trabajo en los RecDot y en la plataforma en la nube de Viaim.

Diseño discreto, mentalidad profesional

En cuanto a diseño, optan por un formato in-ear ligero con vástago corto, cómodo para llevarlos toda la jornada y lo bastante discreto como para encajar en diferentes entornos de trabajo y ocio. Cada auricular ronda los 4,9 gramos y el estuche se sitúa en torno a los 52 gramos, cifras que se traducen en una sensación de portabilidad alta sin sacrificar autonomía ni capacidades de grabación. El acabado y la construcción transmiten esa idea de herramienta profesional, con certificación IP55 frente al polvo y el agua que invita a no preocuparse demasiado si llueve al salir de la oficina o si se usan durante un desplazamiento. Es un producto que no busca llamar la atención por diseño rupturista, sino integrarse casi de forma invisible en la rutina diaria de trabajo.

Audio de gama alta al servicio de la voz

En el corazón de los RecDot está la combinación de hardware de audio ambicioso y una capa de IA que funciona como asistente de reuniones. A nivel puramente sonoro, la marca monta un diafragma de 11 milímetros con recubrimiento de titanio, certificado Hi-Res y soporte para códec LHDC con tasas de hasta 1000 Kbps, lo que les permite ofrecer una escena amplia y detallada tanto en música como en voz. Sobre esa base se apoya un sistema de cancelación activa de ruido capaz de reducir hasta 48 decibelios, acompañado por un conjunto de tres micrófonos reforzado con un cuarto micrófono de conducción ósea para mejorar la captación de la voz incluso en entornos complicados. El resultado es un audio que se sitúa por encima de unos auriculares de oficina estándar y que permite alternar sin fricción entre llamadas, música y contenidos multimedia.

Grabadora invisible y actas automáticas

Como grabadora y asistente de notas, los auriculares integran memoria flash propia que permite iniciar una grabación directamente desde el estuche o el propio auricular, sin necesidad de abrir la app ni siquiera de tener el móvil a mano, almacenando el audio localmente para procesarlo después. Una vez sincronizado con la aplicación, ese material se transcribe en tiempo real o a posteriori, generando subtítulos sincronizados e incluso transcripciones bilingües, algo especialmente útil en reuniones internacionales o formaciones en otro idioma. Además, el sistema es capaz de identificar y etiquetar automáticamente a los distintos interlocutores, separando intervenciones y facilitando un resumen ordenado de la conversación.

IA para resumir, traducir y accionar reuniones

La capa de IA va un paso más allá de la transcripción. Viaim trabaja con ChatGPT para analizar las reuniones y generar resúmenes concisos, extraer puntos clave y proponer listas de tareas derivadas de lo hablado, lo que encaja con la visión de la marca de liberar a los profesionales de tareas rutinarias. Desde la app también se puede acceder a funciones de traducción en tiempo real que abarcan decenas de idiomas y variantes, de modo que los RecDot se convierten en una especie de intérprete de bolsillo tanto en llamadas como en formaciones o eventos online. También está la posibilidad de buscar después en las notas, lanzar preguntas sobre el contenido o reutilizar la información para generar documentos, gracias a la integración con grandes modelos lingüísticos en la nube.

Autonomía amplia

La autonomía está pensada para quienes encadenan reuniones y desplazamientos. Proporcionan hasta 9 horas de uso continuo por carga y un máximo de 36 horas combinando las recargas del estuche, con carga inalámbrica y la posibilidad de conseguir aproximadamente una hora adicional de uso con unos cinco minutos en la base. Es una cifra competitiva dentro del segmento de auriculares con cancelación activa de ruido, donde a menudo hay que escoger entre rendimiento sonoro, funciones avanzadas o batería. Aquí la compañía intenta equilibrar los tres frentes, consciente de que un producto que aspira a acompañar toda la jornada no puede pedir al usuario que esté pendiente constantemente del porcentaje restante.

Conectividad, manos libres y ecosistema digital

En conectividad, recurren a Bluetooth 5.2 con emparejamiento dual, lo que permite mantener dos dispositivos vinculados al mismo tiempo —por ejemplo, portátil y móvil— y cambiar de contexto sin pelearse con los ajustes. Son compatibles con iOS y Android, además de integrarse con las principales plataformas de videoconferencia, algo crítico si se van a usar como herramienta de trabajo. El control se apoya en gestos táctiles, pero también en órdenes de voz sin palabra de activación, de forma que el usuario pueda iniciar una grabación, controlar la reproducción o gestionar llamadas sin tocar el auricular. Es una aproximación coherente con el planteamiento “hands-free” de la marca y que reduce la fricción durante presentaciones o reuniones presenciales.

Precio y posicionamiento

El precio de los Viaim RecDot en la tienda de la marca se sitúa en 249 dólares estadounidenses (unos 220 euros). Es una cifra alineada con otros auriculares de gama alta con cancelación activa, pero aquí se añade el componente de grabadora profesional con IA y las funciones de traducción y gestión de notas, que elevan el valor percibido más allá del mero consumo de audio.

Valoración

Valorados como auriculares, los RecDot apuntan a un perfil de sonido rico y detallado, impulsado por el driver de 11 milímetros y el soporte Hi-Res, que los sitúa cómodamente en la categoría de producto premium para ocio y trabajo. Valorados como herramienta, representan un paso más en la integración de la inteligencia artificial en el día a día de la oficina, especialmente en entornos remotos e híbridos donde la capacidad de registrar, transcribir y accionar reuniones marca la diferencia. No son unos auriculares para todo el mundo, sino para quienes pasan buena parte de la semana en videollamadas, entrevistas, sesiones de formación o presentaciones, y necesitan una solución que unifique audio de calidad, notas fiables y un asistente que haga parte del trabajo de síntesis. En ese contexto, se consolidan como una propuesta completa, creativa en su enfoque y con un futuro prometedor dentro del nuevo ecosistema de smart office que la propia compañía está construyendo.

Aspectos clave

Los Viaim RecDot son unos true wireless con enfoque profesional para oficina inteligente, con funciones de grabación, transcripción y notas asistidas por IA para reuniones.

Son in-ear ligeros, con unos 4,9 g por auricular y unos 52 g para el estuche, y cuentan con certificación IP55 frente a polvo y agua, tal y como figura en las especificaciones oficiales y fichas de venta asociadas a la marca.

Aportan driver dinámico de 11 mm con diafragma de titanio, la certificación Hi‑Res, el soporte para LHDC hasta 1000 Kbps y la cancelación activa de ruido de hasta 48 dB.

La autonomía es de hasta 9 horas por carga y hasta 36 horas con el estuche, la carga inalámbrica y la carga rápida (5 minutos ≈ 1 hora de uso)

Las funciones clave de IA —grabación tipo “flash recorder” desde el estuche o los propios auriculares, transcripción en tiempo real, etiquetado de interlocutores, resúmenes, listas de tareas y traducción en decenas de idiomas— forman parte del posicionamiento oficial del producto como “AI note taker”.

Noticias relacionadas

Destacan por la compatibilidad con iOS y Android, el Bluetooth 5.2 con uso pensado para múltiples dispositivos y el control por voz sin palabra de activación.