Medion Sprchrgd 14 S2, el ultrabook que dura 21 horas, vuela con 2.8K y carga la creatividad con Intel Core Ultra

El modelo de Medion Sprchrgd 14 S2 aporta singulares capacidades en el segmento de los portátiles finos y potentes, adecuado para quienes pasan el día moviéndose entre reuniones o viajes largos. Con procesadores Intel Core Ultra de última generación que incorporan inteligencia artificial lista para usar, hasta 32 GB de memoria rápida y un disco duro de 2 TB generoso, este equipo, tras las pruebas realizadas, se muestra como un compañero de confianza que nunca se queda corto, incluso editando fotos, generando documentos o gestionando correos interminables. Su diseño delgado y ligero, con apenas 1,4 kg y menos de 17 mm de grosor, lo hace desaparecer en la mochila, mientras que la promesa de hasta 21 horas de batería real significa olvidar cargadores durante un día entero. Este portátil no promete en vano: entrega una experiencia fluida y actual que se adapta a profesionales o creadores de contenido que necesitan herramientas fiables sin complicaciones técnicas excesivas.

Un diseño excelente que resiste el día a día

Imagina abrir el portátil en un tren con una sola mano: el Sprchrgd 14 S2 lo hace posible gracias a su bisagra suave y robusta, que mantiene la pantalla firme en cualquier ángulo hasta casi 135 grados. La carcasa de aluminio en un elegante negro mate luce premium, a la vez que soporta golpes, vibraciones de equipaje o el calor de un día soleado. Con medidas compactas de 313 x 225 x 16,9 mm, incluye detalles prácticos como un candado Kensington para seguridad en coworkings y un cargador USB-C diminuto que viaja sin añadir peso extra. Es el tipo de construcción que transmite tranquilidad: sabes que no se va a romper en el próximo viaje, y su acabado minimalista sin logos chillones encaja en cualquier entorno.

Pantalla brillante

La pantalla de 14 pulgadas es uno de los detalles que marcan la diferencia: con una resolución altísima de 2880 x 1800 píxeles y 120 Hz de fluidez, ver fotos, vídeos o documentos se convierte en un placer visual, con colores vivos y nítidos que cubren casi todo el espectro sRGB necesario para retoques básicos o lectura de documentos. Brilla lo suficiente para trabajar al aire libre —hasta 421 cd/m²— y no cansa la vista gracias a su contraste profundo y ausencia de parpadeos molestos, adecuado para sesiones largas de escritura o navegación. Aunque no es para jugadores hardcore, su calibración de fábrica invita a sumergirse en contenidos, desde documentales de safaris hasta ediciones rápidas en apps creativas, haciendo que cada imagen cobre vida con naturalidad y precisión.

Potencia diaria con un toque de magia IA

No hace falta ser un experto para notar cómo fluye el sistema: abre docenas de pestañas, edita vídeos cortos o genera ideas con herramientas de IA como Cocreator, y el procesador Intel Core Ultra como el 7 258V o hasta Ultra 9, 32 GB de RAM LPDDR5x a 8533 MT/s y SSD PCIe de hasta 2 TB, maneja multitarea pesada, renderizado y aplicaciones de IA con fluidez gracias a su NPU de hasta 48 TOPS que soporta frameworks como OpenVINO y Windows ML.

La gráfica integrada Intel Arc 140V supera a rivales en benchmarks como 3DMark, ofreciendo hasta el doble de velocidad en gráficos respecto a predecesores Qualcomm, perfecta para edición de vídeo ligera o juegos como Civilization 7 a configuraciones medias. En pruebas reales, como Cinebench o PCMark 10 (6683 puntos), se sitúa en la media alta de subportátiles, con estabilidad térmica a 30-37 W y RAM soldada no expandible pero ultrarrápida

En resumen, es potencia accesible que eleva la rutina sin requerir conocimientos avanzados, todo respaldado por benchmarks reales y specs oficiales.

Batería y conexiones

Aquí radica uno de sus triunfos: con 65 Wh de batería, dura hasta 21 horas en oficina ligera o 16 en uso mixto real, permitiendo su uso durante un día completo —o dos cortos— gracias a la eficiencia de los chips Intel Lunar Lake. En conectividad, lo tiene todo cubierto: Wi-Fi 7 ultrarrápido para streaming, Bluetooth para auriculares inalámbricos, dos USB-C versátiles para monitores externos o carga rápida, HDMI para proyectores, USB-A clásicos y un jack de audio.

La webcam Full HD con mejoras IA para fondos virtuales y micrófonos claros convierten cualquier videollamada en algo profesional, mientras los altavoces cuádruples llenan la habitación con sonido equilibrado, perfecto para podcasts o música de fondo.

Teclado y touchpad

Teclear se muestra natural: el teclado retroiluminado ofrece teclas precisas con un recorrido cómodo, con una tecla Copilot dedicada que abre asistente IA en un toque. Aunque el diseño de las teclas laterales pide un día de costumbre, pronto fluye con naturalidad. El touchpad grande y suave responde a gestos intuitivos, con clics satisfactorios y lector de huellas para desbloqueos instantáneos, haciendo que navegar Windows 11 sea agradable. Funciones como Recall para buscar historial o generación de imágenes IA se integran sin fricciones, convirtiendo este portátil en una extensión natural de las ideas.

El touchpad de 11,5 x 7,7 cm desliza con suavidad extrema y clics potentes, integrando lector de huellas para desbloqueo Windows Hello instantáneo.

Valoración

Comprobadas al milímetro las especificaciones oficiales de Medion, el Sprchrgd 14 S2 no falla en ninguna promesa: desde su gran batería hasta el diseño ligero y la IA práctica, ofrece un equilibrio del conjunto por unos 1.200-1.400 euros, según distribución.

Representa una victoria rotunda en el segmento de ultraportátiles premium accesibles, equilibrando potencia IA de vanguardia, diseño refinado y autonomía con un rendimiento equilibrado que eclipsa a rivales como su predecesor Qualcomm. Para quienes buscan un compañero fiable sin compromisos, esta máquina no solo cumple expectativas, sino que las eleva, ofreciendo valor sobresaliente. Su versatilidad en tareas exigentes, desde escritura intensiva hasta edición multimedia, lo convierte en una herramienta transformadora que libera tiempo y creatividad, mereciendo alta recomendación por su honestidad técnica y placer de uso diario

Este portátil es una joya: da libertad para trabajar transformando horas productivas en momentos creativos sin estrés técnico. Es más que un dispositivo; es una inversión en tranquilidad y eficiencia.