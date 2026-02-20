Sony afina el silencio con sus nuevos auriculares, los ‘true wireless’ más avanzados

Sony amplía su familia 1000X con los WF‑1000XM6, unos auriculares completamente inalámbricos con cancelación de ruido que mejoran en prácticamente todos los frentes al anterior WF‑1000XM5. A la vez, la marca incorpora un nuevo acabado rosa suave a sus populares WH‑1000XM6 de diadema, que se suma a los tonos negro, plata y azul medianoche.

Los WF‑1000XM6 prometen una cancelación de ruido más precisa, un salto en calidad de llamada y conectividad Bluetooth más robusta, una estética rediseñada para ser más pequeño, estable y cómodo durante horas.

Cancelación de ruido más ambiciosa

Sony presume de ofrecer “el mejor noise cancelling del mundo” en los WF‑1000XM6, con una reducción de ruido un 25% superior a la del modelo anterior WF‑1000XM5, especialmente en las frecuencias medias‑altas habituales en el transporte público, oficinas abiertas o espacios de ocio ruidosos.

Esta mejora llega gracias al procesador de cancelación de ruido HD QN3e, que coordina con precisión los cuatro micrófonos de cada auricular, uno más que en la generación previa, para reforzar el bloqueo del sonido exterior. El procesador integrado V2 incorpora, además, un optimizador adaptativo que analiza en tiempo real el entorno y el ajuste en el oído para adaptar la cancelación según cambian el ruido o la posición de los auriculares.

Las nuevas almohadillas de aislamiento acústico, disponibles en cuatro tamaños, están pensadas para sellar mejor el canal auditivo sin sacrificar comodidad, reduciendo también el ruido que se cuela por pequeños huecos.

Sonido afinado con nombres de estudio

En el apartado de audio, los WF‑1000XM6 combinan dos procesadores para lograr una presentación más clara, detallada y precisa. El DAC impulsado por el QN3e mejora la amplificación, mientras que el procesador V2 pasa a trabajar a 32 bits —frente a los 24 bits del modelo anterior— para ofrecer mayor resolución y una escena más rica.

El nuevo diafragma diseñado por Sony utiliza materiales distintos en cúpula y borde: el borde más suave empuja los graves profundos y envolventes, y la cúpula rígida y ligera se encarga de las frecuencias agudas, buscando un sonido más limpio y extendido. Las ranuras en el borde del driver terminan de pulir la respuesta para reducir distorsiones y suavizar la reproducción.

La marca ha contado con la colaboración de ingenieros de sonido de estudios de referencia como Sterling Sound, Battery Studios o Coast Mastering, vinculados a artistas como Ed Sheeran, Rihanna, Bob Dylan o Alicia Keys, con la idea de acercar la escucha al criterio de los responsables de las mezclas y masterizaciones.

En formato digital, no faltan Hi‑Res Audio Wireless, el escalado DSEE Extreme, soporte para 360 Reality Audio, ecualizador de 10 bandas en la app Sony | Sound Connect, seguimiento de cabeza y efecto de música de fondo para modular la presencia del sonido ambiente.

Llamadas claras y diseño cómodo

Para las llamadas, cada auricular integra dos micrófonos y un sensor de conducción ósea, respaldados por un algoritmo de formación de haces con inteligencia artificial que separa la voz del ruido de fondo para que el interlocutor escuche con claridad incluso en entornos ruidosos.

En diseño, Sony retoca la fórmula de la serie 1000X buscando un ajuste natural. El cuerpo de los WF‑1000XM6 es aproximadamente un 11% más delgado que el de su predecesor, lo que reduce interferencias con los pliegues del oído y mejora la estabilidad durante largos periodos de uso.

Una nueva estructura de ventilación aumenta el flujo de aire interno para mitigar ruidos propios, como los pasos o los sonidos al masticar, algo especialmente apreciable al caminar o hacer tareas diarias. En la caja de carga, los materiales y la bisagra se han refinado para abrirla con más facilidad, incluso con una mano, y acceder más rápido a los auriculares.

En cuanto a acabados, el modelo negro apuesta por una textura suave de aire sobrio, mientras que el plata juega con partículas metálicas y perlas de cristal para un resultado más luminoso.

Gemini, conectividad y batería

Los WF‑1000XM6 integran acceso manos libres a Gemini: basta con invocar “Hey Google…” para consultar información, gestionar notificaciones, organizar la agenda o añadir tareas en apps como Google Keep o Google Calendar sin sacar el móvil del bolsillo. Gemini Live permite además mantener conversaciones fluidas para resolver dudas o idear tareas mientras se está en movimiento.

Sony refuerza la conectividad Bluetooth con una antena 1,5 veces más grande que en la generación anterior y algoritmos optimizados, lo que debería traducirse en menos cortes y mayor estabilidad en escenarios complicados. Los auriculares están preparados para LE Audio, el nuevo estándar de audio Bluetooth de baja latencia, pensado para juegos y vídeo.

La autonomía alcanza hasta 8 horas de escucha continua con una carga de los auriculares y hasta 24 horas si se suma la energía extra del estuche. La carga inalámbrica mediante tecnología Qi facilita reponer batería apoyando la caja en una base compatible.

Sostenibilidad y nuevos colores

En el terreno ambiental, los WF‑1000XM6 utilizan aproximadamente un 25% de material circular en los plásticos del producto, con el objetivo de reducir el uso de plástico virgen de origen fósil, y el embalaje prescinde del plástico por completo.

La otra gran novedad estética llega en forma de color: los WH‑1000XM6 estrenan un acabado rosa suave, planteado como un accesorio que acompañe al estilo diario además de servir para escuchar música. Este nuevo tono se suma a las opciones ya conocidas en negro, plata y azul medianoche.

Precio y disponibilidad

Los WF‑1000XM6 están disponibles en colores negro y plata, con un precio recomendado de 300 euros. El WH‑1000XM6 en color rosa suave ya se vende con un precio de referencia de 450 euros