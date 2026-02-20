Un solo enchufe, todas las cargas

Regularmente se repite una tediosa escena: cables cruzados, adaptadores que desaparecen y un puñado de dispositivos que necesitan cargarse a la vez. Portátil, móvil, reloj, auriculares… y solo un enchufe libre. Ese pequeño quebradero de cabeza cotidiano ha sido el punto de partida para el último desarrollo de Telco Accessories Group (TAG), la multinacional neerlandesa proveedora de soluciones de energía portátil, que acaba de presentar LINQ LQDC240, un cargador de escritorio multifunción capaz de alimentar varios equipos simultáneamente con una potencia total de hasta 240 W.

“El usuario de hoy quiere simplificar su espacio y ganar autonomía. Nos piden poder cargar varias cosas a la vez sin tener que buscar un enchufe para cada una”, explica Luis Miguel Manjón, responsable de TAG en España. “Nuestra labor consiste en escucharles y traducir esas necesidades en soluciones reales”.

La solución

El resultado es un cargador compacto y de alto rendimiento que convierte una única toma de corriente en una estación de carga ultrarrápida apta para portátiles, tabletas, smartphones y otros dispositivos compatibles con el estándar USB-C Power Delivery (PD) 3.1. Cada uno de sus cuatro puertos puede proporcionar hasta 140 W individuales, suficiente para recargar un MacBook Pro al 50 % en apenas media hora, una cifra que sitúa este modelo entre los más potentes del segmento.

Manjón destaca que este tipo de soluciones reflejan la evolución del uso tecnológico diario: “Hace diez años cargábamos un solo móvil; hoy gestionamos cinco dispositivos personales y todos necesitan energía constante”. Con más de dos décadas de experiencia, TAG se ha configurado como una marca europea de energía móvil, especialmente entre profesionales, creadores de contenido o viajeros que no pueden permitirse desconexiones.

El diseño

Diseñado con un acabado en aluminio gris y blanco, el LINQ LQDC240 busca también integrarse sin estridencias en escritorios profesionales o domésticos. Su fabricación prioriza la seguridad y estabilidad energética, con sistemas de protección frente a sobrecargas, sobrecalentamientos o cortocircuitos. Aporta compatibilidad universal con dispositivos de Apple, Windows o Android, y un cable de alimentación de un metro que mantiene el orden sobre la mesa.

El nuevo cargador de la serie LINQ llega para responder a la demanda de un hogar o despacho con menos cables y más eficiencia.