Amazfit refuerza su gama aventurera con el lanzamiento del T-Rex Ultra 2

Amazfit ha presentado para el mercado europeo el T-Rex Ultra 2, su reloj inteligente más avanzado dentro de la gama dedicada a actividades al aire libre. El dispositivo, dirigido a deportistas y exploradores, incorpora funciones pensadas para mejorar la seguridad, la autonomía y la precisión en entornos exigentes.

El nuevo modelo alcanza hasta 30 días de autonomía con una sola carga, gracias a una batería de 870 mAh y una gestión optimizada del consumo. En condiciones de uso intensivo —con GPS activo, pantalla encendida permanentemente y temperaturas bajo cero— puede mantener su funcionamiento durante aproximadamente 28 horas. Pese a la mayor capacidad energética, su peso apenas varía respecto al modelo anterior: 89,2 gramos con correa, frente a los 89 del T-Rex Ultra.

El reloj está construido en titanio de grado 5, un material más ligero y resistente que el acero inoxidable, capaz de soportar temperaturas de hasta –30 °C. La pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, con revestimiento de zafiro y brillo máximo de 3.000 nits, ofrece alta legibilidad incluso bajo la luz directa del sol o en altitud.

Novedades y compatibilidad

Entre las novedades funcionales destaca la inclusión de mapas topográficos globales preinstalados, accesibles sin conexión y con nivel de detalle suficiente para distinguir caminos de tierra, carreteras pavimentadas o pistas de esquí. Los usuarios pueden añadir nuevas regiones desde la aplicación Zepp, que también permite descargar mapas de contorno o rutas específicas.

Es compatible con seis sistemas de posicionamiento satelital, incluidos GPS y Galileo, lo que aporta una navegación precisa y una guía paso a paso sin necesidad de conexión móvil. Incorpora una linterna dual integrada, capaz de emitir luz blanca o verde y equipada con un modo SOS, destinada a mejorar la visibilidad y la seguridad durante expediciones nocturnas o en situaciones de emergencia.

Capacidades deportivas

En el apartado deportivo, el reloj ofrece más de 170 modos de actividad y un sistema avanzado de análisis de entrenamiento y recuperación, con evaluación de los niveles de fatiga y métricas personalizables. La plataforma Zepp amplía sus capacidades mediante más de 400 aplicaciones, entre ellas GRun for Amazfit —centrada en métricas de rendimiento como el tiempo estimado de llegada—, Biometric Anomaly Detector, que alerta de posibles sobrecargas físicas, y Mountaineering Oximetry, que monitoriza saturación de oxígeno y ritmo de ascenso.

El dispositivo dispone de 64 GB de almacenamiento interno, el doble que su predecesor, y en su versión europea admite pagos NFC.

Noticias relacionadas

Precio

El Amazfit T-Rex Ultra 2 está disponible desde hoy 19 de febrero de 2026 en los portales europeos de la marca y en distribuidores autorizados. Su precio recomendado es de unos 550 euros.