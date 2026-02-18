Ninja Luxe Café Premier: la barra de cafetería que cabe en la cocina

La Ninja Luxe Café es una cafetera todo en uno capaz de preparar un espresso intenso, un café de filtro equilibrado e infusiones frías de manera rápida y sin curvas de aprendizaje. La propuesta de la marca pasa por llevar a casa bebidas de calidad profesional, reduciendo el habitual proceso de prueba y error de otras máquinas más complejas. Esta nueva gama llega a España de la mano de SharkNinja, compañía global de diseño y tecnología de productos, que sigue ampliando su catálogo de pequeños electrodomésticos para el hogar con un enfoque claro en la experiencia de uso.

Tecnología Barista Assist

El corazón tecnológico de la cafetera es Barista Assist, un sistema que guía paso a paso al usuario para obtener la mejor taza posible en cada preparación. Ofrece recomendaciones personalizadas sobre el grosor de molido, la dosis de café según el peso y los ajustes de temperatura y presión adecuados para la receta. Cada elaboración se monitoriza en tiempo real y la máquina ajusta de forma automática sus parámetros para asegurar un resultado estable, evitando cafés agrios o desequilibrados incluso en manos inexpertas.

Sistema Espuma Dual

Otro de los pilares del equipo es el sistema Espuma Dual, que combina vaporización y batido para conseguir la textura de espuma adecuada sin intervención manual. La máquina puede generar microespuma caliente o fría con leche de origen animal o vegetal, pensada tanto para lattes suaves como para capuchinos más densos. A través de programas preestablecidos, el usuario puede elegir estilos de espuma como leche al vapor, espuma fina, espuma espesa o espuma fría, afinando así el acabado de cada bebida al gusto.

Para el día a día

Está diseñada para adaptarse a distintos momentos del día y a diferentes tipos de consumidor. La máquina permite elaborar cafés individuales, dobles y cuádruples, además de café clásico, café helado y café frío en una gama de tamaños que abarca de 170 ml a 511 ml. Esta versatilidad la convierte en una aliada para preparar desde cafés sencillos hasta creaciones más elaboradas sin necesidad de conocimientos técnicos.

Disponibilidad y posicionamiento

La gama Ninja Luxe ya está disponible en España a través de la web de Ninja Kitchen, con un precio de unos 550 euros. Con este lanzamiento, SharkNinja refuerza su presencia en el segmento de cafeteras de alto rendimiento, versátiles y fáciles de usar que buscan acercar prestaciones de barista al gran público. La compañía, con sede en Needham (Massachusetts) y más de 3.600 empleados, comercializa sus productos en los principales comercios físicos y online.