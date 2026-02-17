FiiO FF3S: el redescubrimiento del auricular de botón audiófilo

Los FiiO FF3S son la reinterpretación más actual del auricular de botón clásico, pensada para el aficionado exigente que busca una escucha diaria cómoda, aireada y con graves sorprendentemente contundentes para este formato. FiiO utiliza aquí toda su experiencia en IEM y la traslada a unos earbuds con cable desmontable, cavidad tipo tambor y un driver dinámico de 14,2 mm que marca claramente las diferencias frente a la mayoría de opciones generalistas del mercado.

Diseño y construcción

Conserva la estética “drum type cavity” de su predecesor, una carcasa inspirada en un tambor que no es un mero guiño visual sino la base de su arquitectura acústica de doble cavidad de graves. La estructura se fabrica en aleación de aluminio con acabado mate, un material que reduce el peso, aporta una sensación en mano sólida y evita la sensación plástica de muchos auriculares de botón convencionales. Cada cápsula pesa 3,9 gramos, un 52% menos que en la primera generación FF3, lo que se traduce en una comodidad alta incluso en sesiones largas.

La marca cuida también la ergonomía funcional: el cable es desmontable mediante conectores de 2 pines de 0,78 mm, lo que facilita futuras sustituciones o actualizaciones y alarga la vida útil del producto. El sistema de enchufe intercambiable con cierre giratorio permite alternar entre terminaciones de 3,5 mm y 4,4 mm balanceada sin necesidad de cables adicionales, un guiño al usuario que mueve el mismo auricular entre un dongle sencillo y un reproductor o amplificador portátil de más nivel.

Cable y accesorios

El cable incluido está a la altura del posicionamiento del producto: FiiO recurre a 152 hilos de cobre monocristalino de alta pureza plateado en plata, buscando una transmisión de señal limpia, una buena resolución en agudos y un control notable de las sibilancias. La funda del cable utiliza TPU de origen alemán, un material pensado para resistir el amarilleo y el endurecimiento con el paso del tiempo, manteniendo la flexibilidad y reduciendo al mismo tiempo el ruido microfónico durante el uso.

El paquete de accesorios refleja esa misma intención audiófila y práctica. Se incluyen dos tipos de fundas de espuma para el frontal del auricular: unas orientadas a realzar los graves y otras más “transparentes”, que priorizan la claridad y un balance tonal más neutro. Junto a ellas llegan anillas de silicona antideslizantes y ganchos también de silicona para mejorar la sujeción, especialmente en uso en exteriores.

Tecnología y especificaciones

En el corazón del FiiO FF3S encontramos un driver dinámico de gran tamaño, 14,2 mm, con cúpula chapada en berilio y junta de PU, una combinación que el fabricante ha probado de forma intensiva en su departamento de I+D antes de llevarla al producto final. El berilio aporta rigidez y ligereza al diafragma, reduciendo vibraciones indeseadas y, por extensión, la distorsión, mientras que el elastómero de poliuretano en la junta favorece unos graves texturizados y un comportamiento controlado a alto volumen.

La bobina móvil recurre a hilo Daikoku ultrafino de 0,033 mm recubierto de cobre, una solución que disminuye el peso total del conjunto móvil y facilita una respuesta rápida, especialmente útil para preservar detalle y articulación en la zona alta del espectro. En términos de ficha técnica, el FF3S ofrece una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, una impedancia de 45 ohmios a 1 kHz, sensibilidad de 105 dB (1 mW a 1 kHz) y una potencia máxima de entrada de 100 mW, parámetros que lo sitúan como un auricular relativamente fácil de mover pero con margen para agradecer fuentes de más entidad.

Sonido: graves de tambor, escena abierta

La filosofía sonora del FF3S parte de esa cavidad inspirada en un tambor, que la marca emplea para aprovechar las resonancias internas y enfatizar la textura de las notas graves sin renunciar a una reproducción precisa del timbre. El tubo acústico integrado en el interior de la carcasa prolonga el recorrido del aire, añade amortiguación y reduce el punto de resonancia del auricular, permitiendo que el modelo baje sin esfuerzo hasta los 90 Hz en uso abierto y alcance un rango efectivo de graves a partir de 42,5 Hz.

Esa arquitectura se traduce, en la práctica, en unos graves más profundos de lo habitual en un auricular de botón, con pegada y cuerpo suficientes para acompañar rock, pop actual o electrónica sin que el grave quede en segundo plano, como ocurría con muchos earbuds clásicos. La zona media se beneficia del diafragma chapado en berilio y ofrece voces con buen cuerpo y un punto de calidez, algo especialmente agradecido en voces femeninas y en grabaciones acústicas donde la proximidad vocal es importante.

En agudos, ofrece una extensión efectiva hasta alrededor de 17 kHz, lo que contribuye a generar una escena más amplia y aireada sin caer en estridencias. La bobina Daikoku ligera y el cable plateado ayudan a preservar la información de detalle fino, manteniendo una sensación de claridad que casa bien con su carácter general dinámico.

El carácter abierto del diseño de botón añade, además, una escena sonora más ventilada y natural que la de muchos in-ear cerrados, algo apreciable en música orquestal o en grabaciones en directo, donde la posición de los instrumentos en el espacio se percibe con mayor naturalidad. A cambio, el aislamiento es menor, pero FiiO lo reivindica como una ventaja en uso urbano, senderismo o ciclismo, al permitir escuchar el entorno y aumentar la sensación de seguridad.

Uso diario y sinergias

Con una sensibilidad de 105 dB y 45 ohmios de impedancia, se puede manejar con un teléfono o un dongle sencillo, aunque su perfil agradece fuentes con algo más de entrega y control para sacar todo el partido al grave y a la escena. El sistema de conectores intercambiables 3,5/4,4 mm anima de facto a asociarlo con reproductores portátiles o DAC/amps compactos en balanceado, un entorno en el que el auricular gana en autoridad y capa extra de detalle.

En el día a día, la ligereza de las cápsulas, el acabado mate del aluminio y la combinación de ganchos y anillas de silicona facilitan un ajuste estable sin sensación de presión en el canal auditivo, algo relevante para quienes no se sienten cómodos con los in-ear que se insertan más profundamente. La naturaleza abierta lo convierte en un compañero natural para la oficina en casa, el paseo por ciudad o el transporte público en trayectos no demasiado ruidosos, donde la prioridad es una escucha relajada y espaciosa antes que el aislamiento absoluto.

Precio y posicionamiento

FiiO FF3S se sitúa en la franja media del catálogo de la marca dentro de los auriculares con cable, apostando por una relación precio/prestaciones que busca acercar soluciones típicas del terreno audiófilo a un público más amplio. Se comercializa a un precio de unos 110 euros, una cifra que encaja con el nivel de construcción, la inclusión de cable de calidad y el sistema de conectores intercambiables.

Valoración

El FiiO FF3S es un auricular de botón que reivindica este formato con argumentos sólidos, combinando una construcción de aleación de aluminio ligera y cuidada con una arquitectura acústica pensada para ofrecer graves profundos, medios ricos y una escena amplia y ventilada. La presencia de un driver dinámico de 14,2 mm con cúpula chapada en berilio, bobina Daikoku ultrafina y cable de cobre monocristalino plateado lo sitúa claramente por encima de la media del sector, tanto en refinamiento como en capacidad de revelar matices.

Su propuesta sonora, con un grave generoso pero controlado, una zona media agradable y unos agudos extendidos, resulta especialmente atractiva para quien busca un auricular versátil, capaz de rendir bien con pop, rock, electrónica y también con jazz o clásica ligera, todo ello con la naturalidad espacial propia de un diseño abierto. A ello se suma un paquete de accesorios coherente, el cable desmontable con conectores intercambiables de 3,5 y 4,4 mm y una comodidad que invita a escuchas largas, rasgos que refuerzan la sensación de producto pensado y maduro dentro de su categoría.

Noticias relacionadas

En un mercado dominado por in-ear sellados y true wireless, el FiiO FF3S se consolida como una propuesta recomendable para quienes valoran la comodidad, pero exigen un nivel de construcción y sonido que responde al estándar audiófilo actual.