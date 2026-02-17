Catalunya se dispara como capital tecnológica: ya acoge 203 'hubs' con un impacto económico de 4.100 millones de euros

Catalunya sigue ganando músculo como polo de innovación tecnológica mundial. Actualmente, la comunidad es sede de hasta 203 'hubs' tecnológicos, centros de actividad empresarial extranjera que en 2025 tuvieron un impacto económico de 4.109 millones de euros y emplearon a 46.080 profesionales, lo que supone un aumento del 10% respecto al 2024.

Así se desprende del informe 'Tech Hubs Overview', impulsado por Mobile World Capital Barcelona en colaboración con ACCIÓ, la agencia de competitividad de la Generalitat de Catalunya, y con la dirección de Promoció Econòmica Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, que ha sido presentado este martes en la ciudad condal.

"Este informe constata que Catalunya tiene mucho que decir en el sector tecnológico", ha celebrado Jaume Baró, Secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. La media de empleados ha pasado de 218 a 227 en pocos años, un aumento que, según el también consejero delegado de ACCIÓ, ilustra una "musculación" del sector que responde a que "cada vez nos es más fácil atraer" tanto inversiones como talento internacional.

Un técnico trabaja en la fabricación, en impresoras de 3D, de componentes para un respirador desarrollado por el Consorcio de la Zona Franca, HP, Leitat y CatSalut. / Alejandro García / EFE

Desde 2020, año marcado por la pandemia del covid-19, Catalunya ha pasado de albergar 110 'hubs' a los 203 actuales, un salto superior al 84%. Por sector, un 25% de esos centros empresariales se dedican al desarrollo de soluciones y productos tecnológicos, lo que indica que un 75% son de otras áreas afectadas por la digitalización como la salud, las finanzas o el gaming.

El 88% de los 'hubs' que declaran trabajar con tecnologías de vanguardia lo hacen recurriendo a la inteligencia artificial, mientras que un 14% lo hacen apostando por el blockchain o la robótica.

Barcelona, en el centro

Ese impulso ha sido posible gracias a la fuerza de tracción ejercida por Barcelona. La capital catalana concentra un 70% de esos centros, lo que, según el estudio, la pone en competición directa con grandes capitales europeas como Berlín, Londres, Ámsterdam o París, ciudades que pugnan por ser la Silicon Valley de Europa.

Un 46% los 'hubs' en Barcelona se ubican en el distrito de Sant Martí-Poblenou, sede del 22@, seguido por el Eixample (19%) y Ciutat Vella (12%). "Esto demuestra una posición crucial para diversificar nuestra economía más allá del turismo", ha confesado Jordi Valls, teniente de alcaldía de Barcelona, que ha aplaudido la colaboración entre distintos ayuntamientos y autoridades públicas. "Lo que nos importa no solo es atraer talento, sino mejorar la vida y dar más oportunidades a nuestros ciudadanos, sean como sean".

Barcelona 17/02/2023 Vistas de la ciudad de Barcelona desde el Turó de la Rovira bateries del Carmel, llena de turistas al atardecer torre agbar torre glories sagrada familia FOTO de FERRAN NADEU / FERRAN NADEU / EPC

Mientras que Barcelona reúne un 70% de los 'hubs', otro 20% se queda en el área metropolitana y solo un 10% se ubican en otros municipios fuera de la AMB.

Sede de multinacionales

Ese crecimiento, tanto en impacto económico como en ocupación, responde a la atracción de compañías de sectores que van del desarrollo de productos tecnológicos a la movilidad o los servicios financieros. Solo en 2025, Catalunya incorporó 12 nuevos 'hubs' tecnológicos de multinacionales procedentes de países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Malta y el Reino Unido como Foundever, CoreWeave o DHL. Entre ellos sumaron 609 puestos de trabajo nuevos y más de 54 millones de euros en impacto.

Los diez 'hubs' tecnológicos más potentes de Catalunya son HP, con 2.700 empleados; AstraZeneca (1.600), ADP (1.035), Gartner (1.021), T-Systems (1.000), Nestlé (890), Allianz (850), Schwarz Digits (850), Zurich (831) y Bayern (830).

Talento extranjero

De los 46.080 profesionales que trabajan en esos 'hubs' en torno a un 38% son extranjeros. Solo un 31% de los empleados son mujeres y solo un 20% cuando se trata de puestos directivos. Su salario medio está en 48.000 euros anuales, por encima de la media del perfil digital de Barcelona y muy por encima de la media de la sociedad.

Preguntado por como esa realidad puede traducirse en una mayor gentrificación, el teniente de alcaldía de Barcelona Jordi Valls ha advertido que "es importante que haya expats y no los señalaremos". "Sin una economía internacionalizada no podemos ofrecer oportunidades a nuestros ciudadanos y para ello hay que encontrar un equilibrio entre captación de inversión y de talento y regular la estructura de vivienda para que no tenga un impacto negativo", ha añadido.

Perfiles más demandados

El estudio constata que el ecosistema de empresas de tecnología radicadas en el país es maduro, pues hasta un 82% de esos 'hubs' trabajan con tecnologías que están listas para ser comercializadas en el mercado. La mayoría de ellos, un 23%, tienen su matriz en EEUU, seguidos de cerca por Alemania (20%) y Francia (13%).

Inauguración de la nueva sede del AstraZeneca Global Hub en el Edificio Estel, que consolida la presencia de la farmacéutica en la ciudad. Foto de Zowy Voeten. / Zowy Voeten / EPC

Los perfiles más solicitados por esos centros son ingenieros de software, consultores en tecnologías de la información y analistas de ciberseguridad, un nicho de mercado con cada vez mayor presencia. "La oferta de talento ha crecido, pero aún así mucho de ese es importado de fuera porque desde aquí no podemos producirlo al ritmo que pide el mercado", ha remarcado el director general de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula.

El informe 'Tech Hubs Overview' también analiza la situación del mercado laboral y remarca que los profesionales demandados y más difíciles de encontrar son todos aquellos con conocimientos "altamente especializados" en áreas como la IA y el machine learning (aprendizaje automático), científicos de datos, arquitectos de cloud y desarrolladores de programario.