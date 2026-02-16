Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

X vuelve a registrar problemas en varios países, entre ellos España

Fotografía de archivo que muestra a un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo 'X' frente a la página principal de Twitter, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT. NO VENTAS ZONA EPA

Fotografía de archivo que muestra a un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo 'X' frente a la página principal de Twitter, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT. NO VENTAS ZONA EPA / ETIENNE LAURENT / EFE

Jose Real

Jose Real

La red social X ha vuelto a registrar problemas de funcionamiento este lunes en varios países, entre ellos España. La incidencia se ha producido en torno a las 14.24 horas y, por el momento, se desconocen las causas y el alcance exacto de los usuarios afectados.

Según los datos recopilados por Downdetector, en España se han contabilizado más de 4.000 reportes de usuarios que alertaban de fallos tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

En Estados Unidos, la cifra supera los 42.000 avisos, mientras que en Francia e Italia también se han registrado más de 4.000 incidencias en cada país.

Por ahora no se dispone de una cifra global de afectados ni de confirmación oficial por parte de la compañía.

Incidencia sin explicación oficial

Al intentar recargar la aplicación, numerosos usuarios se han encontrado con un mensaje en pantalla que advierte de que "algo salió mal" e invita a volver a cargar la página. En algunos casos, el servicio permite el acceso parcial, aunque con dificultades para actualizar el contenido o publicar mensajes.

La empresa no ha emitido todavía ningún comunicado para aclarar el origen del problema ni el tiempo estimado para su resolución.

