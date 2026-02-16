El vídeo viral hecho con IA que ha encendido las alarmas en Hollywood: Brad Pitt y Tom Cruise, a puñetazos

Hace ya unos días que circula por las redes sociales un vídeo donde los actores Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan una pelea con garras y dientes.

¿La realidad supera la ficción?

El vídeo de 15 segundos (el máximo permitido por esta herramienta) muestra a los dos actores dándose puñetazos y alguna que otra patada en una azotea.

Si estas imágenes formaran parte de un tráiler cinematográfico, nadie dudaría de que es real. ¿El problema? Que estas imágenes han sido creadas al 100% por Inteligencia Artificial (IA) con Seedance 2.0, una herramienta desarrollada por ByteDance, la matriz china de TikTok.

Ruairi Robinson, conocido por sus cortometrajes y animaciones de ciencia-ficción, como por ejemplo ‘Fifty percent Grey’ -con el que fue nominado a un Oscar- ha sido el creador de este vídeo viral.

Hollywood pide explicaciones

Es por eso que la Motion Picture Association (MPA) ha denunciado al propietario de esta herramienta. Acusan a ByteDance de usar obras protegidas por los derechos de autor para entrenar a un modelo de IA.

Charlie Rivkin, el CEO de la MPA, ha asegurado en un comunicado publicado en la página web de la asociación que esta matriz “incumple la legislación que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleos de estadounidenses".

Incluso Rhett Reese, el guionista de películas como ‘Deadpool’ o ‘Now You See Mee 3’ ( que en castellano se tradujo como 'Ahora me ves 3'), ha expresado, con una publicación en la red social X, su opinión al respecto: “ No me entusiasma en absoluto que la IA se entrometa en las actividades creativas. Al contrario, me aterroriza. Muchas personas a las que quiero se enfrentan a la pérdida de las carreras que aman. Yo mismo estoy en peligro".

Además, Disney ha enviado a ByteDance una carta de cese y desestimiento, en la que acusa a la compañía china de proporcionar con Seedance "una biblioteca pirata de personajes Disney con derechos de autor de Star Wars, Marvel y otras franquicias de Disney", como si esta propiedad intelectual fuera de dominio público, según publica el portal de noticias Axios.

El mundo cinematográfico se siente amenazado

La polémica también ha llegado al sindicato de actores, SAG-AFTRA. Su presidente, Sean Astin, denuncia que también ha sido víctima de la IA y sale en vídeos caracterizado como Sam, el personaje que interpreta en ‘El señor de los anillos’, pero diciendo cosas que él nunca ha dicho.

Según la revista 'Variety', Astin ha afirmado que “SAG-AFTRA se une a los estudios para condenar la flagrante infracción que permite el nuevo modelo de vídeo con IA Seedance 2.0 de ByteDance”. Además, añade que “La infracción incluye el uso no autorizado de las voces y las imágenes de nuestros miembros. Esto es inaceptable y socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida. Seedance 2.0 ignora la ley, la ética, los estándares de la industria y los principios básicos del consentimiento. El desarrollo responsable de la IA exige responsabilidad, y eso es algo que aquí no existe”.

La IA llega para quedarse

La MPA ya vivió algo similar en 2023 con Sora 2, el generador por IA de OpenAI. Hollywood denunció su capacidad de generar vídeos protagonizados por personajes ficticios y también reales que son propiedad de esta industria (Bob Esponja, Super Mario o Pikachu).

Esta herramienta replicaba su imagen y voz sin su consentimiento. Posteriormente, Disney llegó a un acuerdo con OpenAI para permitir que Sora 2 pudiera usar 200 personajes.

Seedance 2.0 se creó hace apenas una semana, como un modelo de IA multimodal capaz de generar vídeos a partir de descripciones 'prompt' (instrucción para generar una respuesta en la IA) y usando otras referencias de imágenes y vídeos.