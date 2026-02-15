Nuevos terminales de la manzana mordida
El iPhone 17e está a la vuelta de la esquina y apunta a mantener el precio: cuáles son sus novedades y cuánto costará en España
Apple empezó en febrero pasado lanzando una nueva generación de móviles más baratos y asequibles
El iPhone 18 podría romper con todo lo anterior: lo que se ha filtrado no encaja con la Apple de siempre
El próximo lanzamiento del iPhone 17e ocurrirá más temprano que tarde. Mark Gurman, periodista americano especializado en filtrar informaciones sobre Apple, ha asegurado que este nuevo 'smartphone' estará en el mercado inminentemente.
El precio más asequible de la gama
Desde el lanzamiento del iPhone 16e, en febrero del año pasado, Apple ha empezado una nueva generación de iPhones más baratos y asequibles. Gurman ha filtrado el posible precio de este nuevo móvil, que sería el mismo que el de su antecesor, unos 709 € aquí en España (599 $ en Estados Unidos).
Con este nuevo modelo, la empresa tecnológica Apple busca tener el modelo más accesible en su mercado, ya que se ha filtrado que, con su lanzamiento, se descatalogará el iPhone 16e. Su estrategia es reforzar su presencia en el mercado frente a sus mayores competidores, como Samsung, Xiaomi o Google con su nuevo Pixel 10a.
¿Qué tiene de nuevo?
A diferencia del iPhone 16e, el 17e llegaría con el nuevo chip A19, el mismo procesador que integra el iPhone 17. La novedad se centra en la incorporación de la compatibilidad con MagSafe, un sistema de carga inalámbrica y magnética que el anterior móvil no disfrutaba.
También traería otra novedad: el módem propio de Apple, con un chip C1X para 5G y LTE, y el N1 para dotarlo de compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.
Sacrificios del nuevo iPhone
Sin embargo, ser más económico también supone algunas desventajas, como la resolución de su pantalla, que se verá reducida a los 60 Hz en vez de los 120 Hz del iPhone 17. Además, también hay dudas de si la 'isla dinámica' -el lugar alrededor del visor de la cámara donde pueden salir las notificaciones-, estará incorporada en este móvil o no, ya que en su modelo anterior no la tenía.
Se espera que el iPhone 17e salga al mercado en unos días, a mediados de febrero, antes del lanzamiento del próximo iPhone 18 a principios de otoño.
- Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
- El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà
- Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
- Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
- Lista completa de concursantes de 'Supervivientes 2026': de una actriz de 'La que se avecina' al cantante más polémico, con fichaje del clan Campos incluido
- Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
- Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
- John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la verdadera y trágica historia de amor de los 'príncipes de América' cuyo estilo marcó toda una era