2026, el principio del fin de las fundas para el móvil: la nueva protección es invisible

Es muy complicado encontrar hoy en día a alguien sin funda protectora en su móvil. Desde siempre, ha sido un acto instintivo comprar los dos elementos juntos. Sin embargo, estas fundas de silicona podrían desaparecer para siempre en 2026. Esto se debe a la incorporación de protección en el propio dispositivo móvil.

Las nuevas tecnologías buscan evitar pantallas rotas, esquinas dañadas o directamente móviles estropeados, por golpes que deberían poder aguantar sin problema. El principal objetivo es dejar de tener miedo por llevar el móvil sin funda. Por eso, la nueva protección que está llegando a nuestros dispositivos es invisible y molecular.

Materiales más resistentes

La clave desde hace años ha sido reforzar el vidrio, el eslabón débil de nuestros dispositivos. Desde hace tiempo, se ha ido innovando en la creación de materiales, surgiendo algunos como el Gorila Glass o el Ceramic Shield -exclusivo de los iPhones de Apple-, dos tipos de vidrios ligeros, pero muy resistentes hechos a base de aluminio, silicio y oxígeno, como explica la empresa creadora, Corning.

Las últimas innovaciones que han elevado la esperanza de retirar las fundas protectoras de los móviles han sido, en primer lugar, el proceso de intercambio iónico, en donde se sustituye las partículas más débiles del cristal por otras más grandes y fuertes. Y en segundo lugar, han aparecido los nanocristales cerámicos dentro del propio cristal para otorgar mayor transparencia y dureza.

Recalentamiento de la batería

Aunque las fundas se quedan atrás frente a estos nuevos procesos tecnológicos, el principal motivo para su retirada es la cantidad de calor que retienen de los móviles. Esto tiene consecuencias directas en la batería, que termina sobrecalentándose.

Por eso es importante dejar, de alguna forma, respirar a nuestros dispositivos móviles.

Por muchos avances tecnológicos que se incorporen, la decisión final recae en el consumidor. Sobre todo al principio habrá dificultades psicológicas, debido a todos estos años en los que una caída del móvil sin funda representaba, con toda seguridad, algún tipo de rotura.