World, la empresa que escanea iris, convierte a Barcelona en la sede de su regreso a España

Largas colas para escanear tus ojos. Hace dos años, España asistió sorprendida a un fenómeno que se replicaba simultáneamente en otros países. Cientos de jóvenes que iban en tromba a centros comerciales atraídos por la promesa de Worldcoin, un polémico proyecto que recompensaba el registro de sus datos oculares con criptomonedas. Pocos meses después, las denuncias por violación de la privacidad obligaban a paralizar su actividad.

Hasta ahora. Este jueves 12 de febrero, la iniciativa, rebautizada como World, desembarca de nuevo en el país con la inauguración de su tienda central, en Barcelona. Su elección de la ciudad condal, explican, responde a que es "el hub tecnológico de España y en ciertos aspectos también de Europa".

Este establecimiento —en la esquina de la Avinguda Diagonal con Aribau— contará con "alrededor de 20 empleados" y servirá como hogar de los llamativos orbes metálicos con los que se escanea el iris de los usuarios, pero también como punto de encuentro para capturar a posibles clientes. Preguntada por este diario, la compañía asegura no tener datos sobre la inversión destinada a reactivar sus operaciones con la apertura del nuevo establecimiento.

Identidad digital

World es un proyecto de Tools for Humanity, empresa creada en 2019 por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la start-up detrás del popular ChatGPT. Su misión es crear un método anónimo de identificación digital que permita a los usuarios garantizar que son quienes dicen ser cuando realizan cualquier tipo de actividad en línea. Lo llaman prueba de humanidad o World ID. Unos 18 millones de personas en más de 100 países han utilizado este método para verificar su identidad.

Irónicamente, esta controvertida iniciativa pretende resolver los problemas de suplantación de identidad acelerados con el despliegue de herramientas de inteligencia artificial, una explosión comercial cuya mecha prendió ChatGPT. "Con la IA ya no sabes en qué ni en quién confiar. Hay enjambres de bots que ya están causando problemas (...) y hacen falta nuevas herramientas para hacer frente a esos retos", explica Tiago Sada, director de producto de Tools for Humanity, en una conversación con EL PERIÓDICO.

La compañía ha recaudado un total de 194 millones de dólares en tres rondas de financiación. Para monetizar World, cobrarán "una pequeña tarifa" a los clientes que, como la app de ligues Tinder, la plataforma de comercio electrónico Shopify o la multinacional de electrónica de consumo Razer, quieran contar con un mecanismo de código abierto para garantizar que sus usuarios no son bots. Como incentivo, esas empresas ofrecerán beneficios a los usuarios que estén identificados. La start-up, que ya tiene en marcha un piloto con el Gobierno de Taiwán, está "abierta a negociar" con los de la Unión Europea. Para los usuarios, promete Sada, "siempre será gratis".

¿Cómo funciona?

Para crear esa prueba de humanidad individual e intransferible, World utiliza un orbe con cámaras que escanean el rostro y el iris del usuario. Esos datos biométricos se procesan de forma local en el dispositivo —sin subirse a la nube—, "certifican que eres humano" y generan algo así como un documento de identidad único que envía al móvil de la persona titular. Después, son borrados.

La compañía asegura que ese proceso de certificación utiliza dos tipos de criptografía distinta para garantizar que se respeta el anonimato de los usuarios: la computación multipartita anonimizada y la prueba de conocimiento zero. Este segundo método, basado en que un tercero valida la declaración de identidad, es el que utiliza el sistema piloto que está desarrollando la Comisión Europea para verificar la identidad de los usuarios de forma respetuosa.

De esta manera, World propone que cada vez que el usuario quiera acceder a una aplicación sin exponer su privacidad se genere un código deshechable que le identifique de forma anónima. "Somos la primera app a gran escala que utiliza esas dos criptografías", asegura Sada, una adopción que se produjo "tras hablar con los reguladores europeos".

¿Riesgo para la privacidad?

El cambio de nombre de World —que ha eliminado el término coin (moneda)— no es baladí. En 2024, la utilización de una recompensa de unos 30 euros en criptomonedas como mecanismo de captación de usuarios preocupó a muchos, pues muchas de las personas a las que se atrajo eran jóvenes —incluso menores de edad— y de entornos vulnerables. Un informe del MIT Technology Review ya denunció en 2022 cómo Worldcoin había hecho crecer su red de usuarios en países pobres. Eso explica que el comunicado que Tools for Humanity ha compartido con los medios recalque que es para "personas mayores de edad".

Esa preocupación social hizo que los reguladores actuasen con celeridad. El 7 de marzo de ese año, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ordenó la interrupción inmediata del proyecto y el bloqueo de "todos aquellos datos ya recopilados en el territorio español" tras acumular denuncias que alegaban falta de un "consentimiento válido" y de negar la supresión de esos datos. En junio, World paralizó su actividad y, en diciembre, el regulador alemán —donde Tools for Humanity tiene su sede europea— dictaminó que ese escaneo facial "conlleva una serie de riesgos fundamentales para la protección de datos" y obligó a la firma a borrar los datos recopilados.

Contactada por EL PERIÓDICO, la AEPD asegura que "ha tenido conocimiento del reinicio de las actividades de la empresa en España a partir de las informaciones facilitadas por esta y está analizando diversos aspectos".

World explica que la criptomoneda WLD sirve como una acción de la compañía, el 70% de la cual quedará en manos de la comunidad de desarrolladores y usuarios. Esta función "ya no estará disponible en España", asegura Sada. Tampoco en el resto de la UE. "Aquí la gente no podrá ser dueña de la red".