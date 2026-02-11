El iPhone 17e está a la vuelta de la esquina y apunta a mantener el precio: cuánto costará en España y cuáles son sus novedades

El próximo lanzamiento del iPhone 17e ocurrirá más temprano que tarde. Mark Gurman, periodista americano especializado en filtrar informaciones sobre Apple, ha asegurado que este nuevo 'smartphone' estará en el mercado inminentemente.

El precio más asequible de la gama

Desde el lanzamiento del iPhone 16e, en febrero del año pasado, Apple ha empezado una nueva generación de iPhones más baratos y asequibles. Gurman ha filtrado el posible precio de este nuevo móvil, que sería el mismo que el de su antecesor, unos 709 € aquí en España (599 $ en Estados Unidos).

Con este nuevo modelo, la empresa tecnológica Apple busca tener el modelo más accesible en su mercado, ya que se ha filtrado que, con su lanzamiento, se descatalogará el iPhone 16e. Su estrategia es reforzar su presencia en el mercado frente a sus mayores competidores, como Samsung, Xiaomi o Google con su nuevo Pixel 10a.

¿Qué tiene de nuevo?

A diferencia del iPhone 16e, el 17e llegaría con el nuevo chip A19, el mismo procesador que integra el iPhone 17. La novedad se centra en la incorporación de la compatibilidad con MagSafe, un sistema de carga inalámbrica y magnética que el anterior móvil no disfrutaba.

También traería otra novedad: el módem propio de Apple, con un chip C1X para 5G y LTE, y el N1 para dotarlo de compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

Sacrificios del nuevo iPhone

Sin embargo, ser más económico también supone algunas desventajas, como la resolución de su pantalla, que se verá reducida a los 60 Hz en vez de los 120 Hz del iPhone 17. Además, también hay dudas de si la 'isla dinámica' -el lugar alrededor del visor de la cámara donde pueden salir las notificaciones-, estará incorporada en este móvil o no, ya que en su modelo anterior no la tenía.

Se espera que el iPhone 17e salga al mercado en unos días, a mediados de febrero, antes del lanzamiento del próximo iPhone 18 a principios de otoño.