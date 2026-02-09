Metz Camerist, la afeitadora que convierte el ritual de afeitado en un objeto de diseño

La afeitadora Metz Camerist llega con un diseño que recuerda a una cámara clásica, integra espejo, motor de alta velocidad y cuchillas autoafilables en un cuerpo metálico sellado con certificación IPX7, reforzando la idea de que el afeitado puede ser a la vez preciso, práctico y visualmente atractivo.

Metz presenta la Camerist como su modelo “más querido”, una declaración que resume el objetivo de ir más allá del simple electrodoméstico de baño. El cuerpo de la afeitadora adopta un diseño plano, con frontal que evoca una cámara compacta y un espejo integrado que convierte cualquier superficie en un improvisado tocador.

La estética no es un añadido superficial, sino parte de la propuesta: Metz reivindica la artesanía industrial, con líneas limpias, acabados metálicos y un formato ligero y fácil de guardar en un neceser o mochila. Este enfoque visual sitúa a la Camerist en un territorio intermedio entre herramienta de uso diario y accesorio de estilo, un planteamiento poco habitual en un segmento dominado por productos de plástico y cabezales voluminosos.

Motor de 7.500 rpm y 15 cuchillas autoafilables

Proporciona un afeitado rápido y uniforme, apoyado en un motor de 7.500 revoluciones por minuto y un sistema de doble anillo con 15 cuchillas autoafilables. Esta arquitectura permite cubrir más superficie en cada pasada, reduciendo el tiempo frente al espejo y buscando un resultado más apurado en zonas de difícil acceso, como el cuello o la línea de la mandíbula.

El sistema de cuchillas está pensado para mantenerse afilado con el uso, de modo que el rendimiento no dependa de recambios frecuentes, una cuestión sensible en un contexto de encarecimiento de consumibles. El enfoque se completa con una cabeza desmontable y compatible con limpieza bajo el grifo gracias al sellado IPX7, que permite lavar la afeitadora sin miedo a filtraciones.

Afeitado en seco y en húmedo, con sello IPX7

Metz subraya la compatibilidad de la Camerist con afeitado en seco y en húmedo, una flexibilidad que busca adaptarse tanto a rutinas rápidas sin espuma como a afeitados más cuidadosos con gel o crema. Según la documentación de la marca, el uso en húmedo reduce la tensión sobre la piel y facilita un deslizamiento más suave, un punto relevante para quienes sufren irritación o enrojecimiento tras el afeitado.

La certificación IPX7 garantiza que puede usarse en la ducha y simplifica la limpieza del cabezal bajo el chorro de agua. En un sector en el que todavía conviven modelos solo aptos para limpieza en seco con cepillos, este grado de protección sitúa a la afeitadora en la franja más avanzada a nivel de resistencia al agua.

Batería de 60 días y carga USB‑C

Incorpora una batería de 450 mAh que permite hasta 60 días de uso calculados sobre un afeitado diario de un minuto. Traducido a tiempo continuo, la marca habla de unos 60 minutos de funcionamiento con una sola carga, suficiente para cubrir varias semanas incluso en el caso de afeitados más largos.

La carga se realiza mediante puerto USB‑C, con un tiempo aproximado de 1 a 1,5 horas hasta alcanzar el 100%. Metz integra además un indicador luminoso: cuando el nivel baja del 10%, el piloto rojo parpadea para avisar al usuario, mientras que una luz blanca fija confirma que la carga se ha completado. Este esquema simplifica el control del estado de la batería sin recurrir a pantallas ni menús, en línea con la filosofía de diseño limpio del dispositivo.

Cuidado personal con sello alemán

La Camerist forma parte del catálogo de Metz, una marca de cuidado personal que se define como alemana y que reivindica la precisión como uno de sus rasgos de identidad. Dentro de su gama de productos, la firma sitúa este modelo entre sus referencias más destacadas, al combinar un diseño de viaje con prestaciones elevadas.

El sitio oficial de Metz presenta a la Camerist como una afeitadora capaz de impresionar, una formulación que resume tanto la ambición estética como el objetivo funcional de ofrecer un afeitado limpio en poco tiempo. Unos 100 euros.

Noticias relacionadas

Según informa la marca, con motivo de la celebración de San Valentín se han puesto en marcha la siguiente promoción: 20% de descuento en un artículo y 40% de en dos artículos (todo el pedido).