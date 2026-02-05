Lockdown Mode
El FBI trató de acceder a su móvil, pero esta función lo impidió: así puedes activarla
Una reportera del Washington Post evita que la policía federal de EEUU acceda a las comunicaciones de su iPhone gracias a una función activada por Apple en 2022 que refuerza la protección de los dispositivos frente a ciberataques especializados
Antes de despedir abruptamente a un tercio de su plantilla, The Washington Post sufrió otro golpe a su labor periodística. El pasado 14 de enero, el FBI registró el hogar de la reportera Hannah Natanson como parte de una investigación contra la fuente que le había filtrado documentos clasificados de la administración Trump.
Los agentes confiscaron su teléfono móvil —un iPhone— con la intención de espiar sus comunicaciones. Sin embargo, no han podido acceder a ellas. Según el expediente judicial del caso, filtrado por el medio especializado 404 Media, lo que lo evitó es que el smartphone tenía activado el llamado Lockdown Mode o Modo de Aislamiento.
Desplegada por Apple en 2022, esta función poco conocida para el gran público permite añadir una capa de protección especializada a sus dispositivos, también en sus tablets iPad o sus ordenadores MacBook. Esa capa restringe algunas funciones con la intención de evitar que te contacten personas con las que no has tenido contacto, limitando así la puerta de entrada a ataques remotos.
Protección frente a ciberataques especializados
La compañía puso en marcha esa opción para el "reducido número" de usuarios "que pueden correr el riesgo de sufrir ciberataques altamente personalizados por parte de empresas privadas que desarrollan spyware mercenario con respaldo estatal". Se referían a sofisticados programas de espionaje como el célebre Pegasus, utilizado para vigilar y reprimir a periodistas, opositores políticos u organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Actualmente, Natanson cubre el Gobierno de Donald Trump. Antes, formó parte del equipo de periodistas que ganó el Premio Pulitzer de 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, la insurrección violenta que parte del trumpismo perpetró el 6 de enero de 2021 para tratar de impedir por la fuerza la certificación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden.
Según 404 Media, el caso de la reportera del Washington Post demuestra que Modo de Aislamiento podría tener una "aparente eficacia" para permitir que las autoridades policiales accedan a la información de tu iPhone. O, al menos, su "posible efectividad antes de que el FBI intente otras técnicas para acceder al dispositivo".
¿Cómo activarla?
Es muy sencillo. Para activar esta función en tu iPhone u otro dispositivo de la marca Apple debes acceder a configuración. Una vez ahí, ve a la pestaña "Privacidad y seguridad", desliza el dedo y a la parte baja de la pantalla te aparecerá la opción "Modo de Aislamiento" con el emoticono de una mano de color blanco. Desde ahí, puedes activarlo fácilmente.
Antes de hacerlo, la compañía te advierte de las contraprestaciones que comporta. Por ejemplo, iMessage bloqueará la mayoría de archivos adjuntos, FaceTime no admitirá llamadas entrantes de contactos a los que no hayas llamado antes, se vetará la conexión a redes antiguas de 2G y 3G o las fotos dejarán de incluir tu ubicación. Si quieres seguir adelante, pulsa el botón de activar esta función. Tu móvil se reiniciará con la nueva configuración.
