Ninja lanza Crispi, la freidora de aire de cristal para conquistar las cocinas pequeñas

SharkNinja, matriz de la marca Ninja, ha anunciado la llegada de Crispi, una freidora de aire de cristal 4 en 1 que aporta la potencia de una air fryer estándar en un formato compacto y portátil. El objetivo es responder a un consumidor que quiere cocina casera sin limitar el espacio en la encimera ni a la comodidad del “todo en el mismo recipiente”.

Pensada tanto para pisos pequeños como para quienes se mueven entre casa, oficina o segunda residencia, el equipo funciona donde hay un enchufe. La propia marca subraya que el dispositivo está diseñado para acompañar a estudiantes, familias y profesionales ocupados que necesitan soluciones rápidas para cocinar.

Recipientes de cristal, sin PFAS y visión directa

El elemento diferencial son sus recipientes de cristal CleanCrisp, resistentes a cambios bruscos de temperatura y libres de PFAS, una de las principales preocupaciones de los usuarios de freidoras de aire con recubrimientos tradicionales. Este diseño transparente permite ver cómo se cocinan los alimentos, lo que añade un punto de control y seguridad.

El pack que llega al mercado español incluye dos recipientes de cristal, de 1,4 litros y 3,8 litros, con tapas, pensados para adaptarse a raciones individuales y comidas familiares de hasta seis personas. Según Ninja, en el recipiente grande cabe incluso un pollo entero de 1,2 kilos con guarnición, mientras que el pequeño se orienta a porciones rápidas, guarniciones o tuppers para el día siguiente.

PowerPod de 1700 W y cuatro modos de cocción

En el corazón del sistema está el PowerPod, una cápsula de 1700 W que se acopla a los recipientes y detecta automáticamente cuál se está usando para ajustar el tiempo y la temperatura. La tecnología de circulación de aire caliente alcanza hasta 185 grados para garantizar el cocinado uniforme, con acabados similares a la fritura, pero con poco o nada de aceite.

Ofrece cuatro funciones de cocción: Air Fry (freír con aire), Roast (asar), Keep Warm (mantener caliente) y Recrisp (dorar o “recrujir” sobras). La marca asegura que, frente a un horno de convección, el aparato puede consumir hasta un 50% menos de electricidad y utilizar hasta un 75% menos de grasa en la función Air Fry, un reclamo clave para quienes buscan reducir calorías y factura energética.

Sencillez

Uno de los mensajes centrales de Ninja es la simplificación de la rutina diaria: preparar, marinar, cocinar, servir y guardar en el mismo recipiente de cristal. Las tapas incluidas permiten conservar las sobras o llevarse la comida, y el recipiente pequeño suma una tapa antigoteo Snap-Lock pensada para el transporte seguro en bolsas y mochilas.

La compañía insiste en que esta filosofía “todo en uno” reduce la necesidad de usar múltiples recipientes, minimiza el desorden en la encimera y recorta el tiempo dedicado a fregar, ya que los recipientes, adaptador y tapas son aptos para lavavajillas. Para cocinas con espacio limitado, el sistema se puede apilar: el recipiente pequeño se guarda dentro del grande y ambos se acoplan al PowerPod, lo que facilita su almacenamiento.

Precio

La Ninja Crispi llega en color azul oscuro metalizado. Estará disponible en ninjakitchen.es y en las principales cadenas de electrodomésticos del país, con un precio de lanzamiento recomendado de 179,99 euros.