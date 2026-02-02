Razer Basilisk Mobile: el ratón gaming portátil que convierte cualquier escritorio en zona de mando

El Razer Basilisk Mobile nace con una idea clara: condensar la sensación de control de los Basilisk de sobremesa en un formato portátil que quepa en la mochila, pero que no se perciba como un ratón “de viaje” recortado. Se trata de un ratón gaming inalámbrico ergonómico para diestros, con un diseño compacto que mantiene la silueta reconocible de la familia y un apoyo para el pulgar bien marcado, pensado para reducir el arrastre del dedo sobre la superficie y permitir movimientos más fluidos en juego y tareas cotidianas. Razer lo posiciona como una herramienta híbrida, igual de cómoda frente al portátil en un hotel que en un escritorio con monitor panorámico, con un enfoque que no se limita a los shooters, sino que abarca productividad avanzada y trabajo con contenidos.

En mano, el modelo apuesta por una construcción sólida y un peso contenido que ayuda a que se sienta ágil sin perder sensación de cuerpo, con una parte trasera que rellena bien la palma y laterales que facilitan el agarre tipo palma o garra en función del tamaño de la mano. El apoyo para el pulgar no es un simple rebaje estético: actúa como plataforma para evitar que el dedo roce la alfombrilla, algo que se agradece en movimientos largos o cuando se juega sin alfombrilla sobre superficies más irregulares. El deslizamiento se apoya en patas 100% PTFE, un clásico ya en los modelos de gama media‑alta de Razer, que contribuyen a un movimiento muy suave independientemente del tipo de alfombrilla o mesa, reforzando la idea de ratón preparado para acompañar al usuario en distintos entornos.

Características destacadas

Uno de sus rasgos de identidad reside en su rueda de desplazamiento Razer HyperScroll, de cuatro direcciones con dos modos de funcionamiento bien diferenciados. El modo de desplazamiento dentado ofrece pasos definidos y precisos, ideales para cambiar de arma, ajustar zoom o moverse por listas con exactitud, mientras que el modo de giro libre libera la rueda para ofrecer un desplazamiento fluido y muy rápido, pensado para revisar documentos largos, feeds de contenido o emular comandos repetidos en juegos. A todo ello se suma el desplazamiento lateral, que convierte la rueda en una herramienta especialmente útil en hojas de cálculo, líneas de tiempo de edición o cualquier escenario donde moverse horizontal y verticalmente con rapidez marque la diferencia.

Tecnologías y controles

En el corazón del ratón encontramos el sensor óptico Razer Focus X 18K, capaz de alcanzar hasta 18.000 DPI, con seguimiento de precisión pensado para mantener el control tanto en pequeños ajustes de puntería como en movimientos amplios sobre la mesa. Las especificaciones sitúan el rendimiento del sensor por encima de lo que necesita la mayoría de jugadores, pero lo importante es la consistencia del seguimiento, sin saltos ni aceleraciones indeseadas, un aspecto clave cuando el ratón alterna entre juego, edición ligera y navegación diaria. Los interruptores son los Razer Optical Mouse Switches de tercera generación, con accionamiento por haz de luz, una vida útil estimada de hasta 90 millones de clics y una respuesta muy rápida y nítida, sin rebote eléctrico ni doble clic fantasma, algo que mejora tanto la fiabilidad como la sensación de pulsación.

Razer equipa al Basilisk Mobile con un total de 10 controles personalizables, repartidos entre los botones principales, los laterales, los clics asociados a la rueda y funciones adicionales, con especial protagonismo para el llamado Maestro de prompts con IA. Esta función, que la marca resalta de forma explícita, permite utilizar uno de los controles como lanzadera de prompts de inteligencia artificial, ya sea para mejorar la jugabilidad, automatizar acciones o integrarse en flujos de productividad, dependiendo de la configuración que el usuario establezca en el software. La idea es que el ratón no solo sirva para apuntar y hacer clic, sino también para activar atajos inteligentes y funciones asistidas por IA, algo que encaja con un perfil de usuario que trabaja con herramientas avanzadas, crea contenido o automatiza tareas.

Conectividad y autonomía

En conectividad, apuesta por la claridad: es, ante todo, un ratón gaming inalámbrico, con dos modos sin cable y la posibilidad de usarlo conectado por USB‑C al cargar. Razer HyperSpeed Wireless, mediante dongle USB de 2,4 GHz alojado en un compartimento bajo el propio ratón, es el modo recomendado para jugar, con una conexión de baja latencia y rendimiento estable que permite competir sin la sensación de ir “un paso por detrás” respecto a un modelo cableado. El modo Bluetooth, por su parte, está pensado para maximizar la autonomía y facilitar la conexión con portátiles, tabletas u otros dispositivos sin ocupar un puerto adicional ni depender del dongle, una opción muy cómoda cuando se mueve el ratón entre varios equipos. Además, el Basilisk Mobile es compatible con el dongle multidispositivo Razer HyperSpeed, lo que permite compartir un mismo receptor con un teclado compatible, reduciendo cables y receptores en el escritorio o en la mochila.

La autonomía es otro de los pilares sobre los que se construye el discurso de este modelo, con cifras oficiales que lo sitúan como un ratón preparado para aguantar largas jornadas sin necesidad de buscar un enchufe. En modo HyperSpeed Wireless, la marca indica hasta 105 horas de uso bajo condiciones estándar de prueba, mientras que en Bluetooth la cifra asciende hasta las 180 horas, un dato especialmente relevante si se prioriza la duración sobre la latencia. Combinado con la posibilidad de utilizarlo conectado por cable mientras se carga, el resultado es un periférico que reduce la ansiedad de batería baja y que se presta a vivir permanentemente en la mochila sin obligar al usuario a acordarse de cargarlo cada pocos días.

Software y compatibilidad

En el plano del software, es compatible con Razer Synapse 4, desde donde es posible reasignar botones, crear y gestionar macros, ajustar los niveles de DPI, configurar el comportamiento del Maestro de prompts con IA y personalizar la respuesta del sensor. Synapse permite también guardar perfiles y, en función de la configuración, mantener distintos esquemas de DPI, asignaciones y funciones según el juego o la aplicación, algo que cobra sentido en un ratón que se espera que salte con frecuencia entre contextos. Desde la propia marca se recomienda desactivar la opción “Mejorar precisión del puntero” en Windows para obtener un comportamiento más predecible y fiel a los ajustes realizados en Synapse, un consejo que apunta al tipo de usuario que quiere exprimir al máximo el rendimiento del sensor.

En las pruebas realizadas se destaca la sensación de solidez pese al formato compacto, el apoyo cómodo para el pulgar y la suavidad del desplazamiento, tanto en alfombrillas de tejido como en superficies duras. La conexión HyperSpeed Wireless es sobresaliente por la estabilidad y por una latencia que se percibe prácticamente indistinguible de la de un ratón con cable en la mayoría de escenarios, mientras que el modo Bluetooth se valida como una opción útil para viaje y productividad donde la velocidad absoluta no es tan crítica. La rueda HyperScroll, con su combinación de desplazamiento dentado, giro libre y función de desplazamiento lateral, suele aparecer como uno de los elementos más apreciados en el uso diario, especialmente para quienes trabajan con documentos largos o aplicaciones de edición.

Precio

En el apartado económico, el Basilisk Mobile se comercializa en la RazerStore española con un precio oficial de 99,99 euros, cifra que actúa como referencia para el mercado y que lo sitúa en un segmento de gama media‑alta dentro de los ratones gaming inalámbricos. Es una cantidad que lo sitúa claramente por encima de los ratones inalámbricos básicos, pero todavía por debajo de los modelos tope de gama de la marca, lo que refuerza su papel como opción “aspiracional” pero alcanzable para jugadores y usuarios avanzados.

Valoración

El Razer Basilisk Mobile se consolida como un ratón inalámbrico muy completo que entiende bien las necesidades de un usuario que vive a medio camino entre el juego y la productividad, y que ya no concibe tener un ratón distinto para cada contexto. Su diseño ergonómico compacto, el apoyo para pulgar, el sensor Razer Focus X 18K, los interruptores ópticos de tercera generación y el conjunto de 10 controles personalizables, con el Maestro de prompts con IA como elemento diferencial, dibujan un periférico preparado para acompañar al usuario tanto en sesiones de juego intensas como en jornadas de trabajo frente al portátil. La combinación de HyperSpeed Wireless y Bluetooth, la buena autonomía, la integración con Synapse 4 y un precio oficial que, sin ser bajo, resulta coherente con lo que ofrece, hacen del Basilisk Mobile una apuesta recomendable para quien busca un ratón único, capaz de adaptarse al viaje, al escritorio y a una forma de jugar y trabajar cada vez más apoyada en herramientas inteligentes