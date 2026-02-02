Llega el Luxsin X8, el DAC/amplificador que lleva la IA al salón de casa

El Luxsin X8 aterriza en nuestro mercado de la mano de Zococity como un DAC y amplificador de auriculares estacionario que combina ocho convertidores Cirrus Logic, hasta 4.800 mW de potencia y un sistema de ecualización asistida por inteligencia artificial pensado para mejorar la escucha doméstica.

La IA entra en escena

Luxsin X8 es un equipo orientado a audiófilos experimentados y usuarios que quieren dar un salto de calidad en su sistema de sonido. Concebido como el punto de entrada al ecosistema de la marca por debajo del modelo X9, el X8 mantiene un enfoque premium en diseño y prestaciones, pero con una propuesta más accesible y versátil. La clave está en la integración de inteligencia artificial aplicada al audio, una tecnología que hasta ahora se asociaba a soluciones de nicho y que aquí se pone al servicio de la escucha diaria.

Ocho DAC por canal y potencia para todo tipo de auriculares

En el interior destaca una arquitectura DAC basada en ocho chips Cirrus Logic CS43198, organizados en una configuración dual-mono real con cuatro convertidores por canal trabajando en paralelo. Esta topología, con rutas de señal y alimentación independientes para cada canal, busca reducir al mínimo el ruido y la diafonía, reforzar la escena sonora y mejorar la reproducción del microdetalle incluso con grabaciones exigentes. El apartado de amplificación combina amplificadores operacionales OPA1612 con transductores de alta corriente TPA6120A2, logrando una potencia de salida de hasta 4.800 mW por canal en modo balanceado para mover con solvencia auriculares de alta impedancia o baja sensibilidad.

El dispositivo incorpora además un sistema de detección automática de impedancia que analiza los auriculares conectados en cualquiera de sus salidas balanceadas o no balanceadas y ajusta la ganancia óptima sin intervenir en la ruta principal de audio. El objetivo es ofrecer control preciso, evitar saturaciones y garantizar que cada auricular reciba la potencia adecuada, ya sea en sesiones de escucha crítica o en uso cotidiano.

Ecualización asistida por IA y base de datos de 2.500 auriculares

El rasgo diferencial del X8 es su enfoque en la personalización sonora mediante el sistema HP-EQ, una tecnología patentada que aplica la ecualización directamente a nivel de hardware. A partir de una base de datos con más de 2.500 modelos de auriculares, el equipo puede ajustar la respuesta de frecuencia de cada modelo a curvas objetivo como la Harman u otros perfiles avanzados, creando distintas “personalidades” sonoras con un mismo casco. Sobre esta base, el PEQ asistido por IA permite realizar ajustes paramétricos mediante comandos de texto o voz, generando configuraciones a medida para el usuario y explicando los cambios efectuados en el proceso.

Diseño de sobremesa y control desde app o navegador

Está planteado como un equipo de sobremesa para integrarse tanto en un escritorio de trabajo como en un sistema de alta fidelidad doméstico. El chasis de aluminio mecanizado por CNC contribuye a la disipación térmica y busca transmitir una sensación de solidez, mientras que el frontal inclinado integra una pantalla táctil a color de 4 pulgadas con resolución de 480 × 960. La interfaz permite controlar el dispositivo desde el propio panel táctil, desde una aplicación móvil o mediante navegador web, gracias a la conectividad Wi‑Fi de doble banda y al módulo Bluetooth 5.1 integrado.

El equipo también actúa como previo estéreo, con salidas RCA y XLR para su integración en sistemas de altavoces, y ofrece múltiples entradas digitales, incluyendo USB‑B, USB‑C, óptica, coaxial e IIS. El sistema guarda de forma automática configuraciones independientes para cada salida de auriculares —volumen, ecualización y efectos—, de modo que el usuario puede alternar entre varios modelos sin tener que reajustar parámetros en cada cambio.

