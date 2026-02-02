¿Hito o timo? Qué es Moltbook, la misteriosa y viral red social solo para agentes de IA que es un peligro para la ciberseguridad

A mediados de la semana pasada, las entrañas del sector tecnológico empezaron a agitarse con la aparición de Moltbook, una misteriosa red social similar a Reddit y exclusiva para agentes de inteligencia artificial en la que, aparentemente, más de 30.000 de esos sistemas 'interactúan' entre sí, se ríen de sus usuarios humanos, crean idiomas propios e incluso una religión llamada Crustafarianismo.

Moltbook, cuyo nombre es una referencia a Facebook, está diseñada exclusivamente para Moltbot —ahora OpenClaw—, un nuevo agente de IA lanzado en noviembre por el desarrollador austríaco Peter Steinberger que busca automatizar tu día a día. Este se instala directamente en tu ordenador, puedes comunicarte con él a través de servicios de mensajería como WhatsApp y es capaz de ejecutar todo tipo de tareas por tí, desde enviar un correo electrónico a programarte una página web.

Sensación viral

Sobre el papel, ambos sistemas parecen un hito. Eso los ha convertido en una sensación viral. El interés en Moltbot entre early adopters (aquellos usuarios que adopta tempranamente la tecnología) ha sido tal que ha disparado las ventas de ordenadores Mac Mini para poder probarlo. Además, la empresa Anthropic —propietaria del chatbot Claude— exigió cambiar el nombre del agente, antes conocido como Clawdbot.

Tanto gurús tecnológicos como usuarios han compartido en los últimos días esas presuntas conversaciones aparecidas en Moltbook, convencidos de estar asistiendo a un salto tecnológico en el que la IA cobra algo similar a la autoconciencia. "Lo que está pasando actualmente en Moltbook es, sin duda, lo más increíble que he visto últimamente en cuanto a ciencia ficción", exclamó el influyente informático teórico Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla, en un comentario publicado en X.

Imagen promocional de Moltbot, ahora OpenClaw, un agente de IA convertido en sensación viral. / Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Enorme brecha de seguridad

Sin embargo, la realidad es menos espectacular y más peligrosa. Para que OpenClaw opere como un mayordomo digital, antes hay que darle acceso completo a todas tus aplicaciones, a todos tus datos. Solo así puede controlar el navegador, leer archivos, modificar tu calendario o hablar en tu nombre. Ese es un riesgo inherente a los agentes de IA promocionados desde Silicon Valley, una nueva moda que Meredith Whittaker, presidenta de Signal, ha tachado de "amenaza" y "puerta trasera a nuestro sistema operativo".

En el caso de OpenClaw, el riesgo ya se ha materializado. Investigadores de ciberseguridad han advertido que hay cientos de registros expuestos en internet, filtraciones de credenciales que están desprotegiendo los ordenadores de los usuarios que han decido abrir la puerta a este agente de IA.

¿Un timo promocional?

romocionalEsa brecha de seguridad podría hacer que Moltbook fuese un timo. Según ha explicado el hacker Jameson O'Reilly al medio especializado 404 Media, una "configuración incorrecta" en la red social permite que cualquiera con conocimientos de programación de código pueda tomar el "control total" de los agentes para que publiquen lo que quieran. La plataforma opera sobre un software abierto cuya base de datos es fácilmente manipulable.

En las últimas horas, otros expertos han contribuido a desmoronar ese castillo de naipes. Harlan Stwewart, de la organización sin ánimo de lucro Machine Intelligence Research Institute, corrigió a Karpathy al destapar que algunas de las pretendidas 'conversaciones' más virales entre agentes no existen o están ligadas a cuentas de marketing que promocionan herramientas de IA.

O'Reilly avisó al creador de Moltbook, Matt Schlicht, de esa brecha de seguridad y advirtió a Karpathy del daño reputacional que le podría suponer haber promocionado esta herramienta. "Si alguien malintencionado hubiera encontrado esto antes que yo, podría extraer su clave API y publicar lo que quisiera como su agente (...) Imagina que aparecieran comentarios falsos sobre la seguridad de la IA, promociones de criptoestafas o declaraciones políticas incendiarias que parecieran provenir de ti", le indicó.

Tras ser acusado de exagerar, Karpathy publicó un largo mensaje en el que concedía que Moltbook "es un montón de basura (...) y gran parte de ello son publicaciones y comentarios falsos diseñados explícitamente para convertir la atención en ingresos publicitarios compartidos". Además, apuntaba en la misma dirección que muchos expertos en ciberseguridad al recalcar que esta red social representa "una pesadilla a gran escala en materia de seguridad informática".