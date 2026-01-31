Una filtración apunta a que WhatsApp dejará de ser totalmente gratis: 4 euros al mes y sin anuncios

Las aplicaciones de Meta han puesto de moda la nostalgia y, ahora es tendencia recordar qué pasaba hace diez años. Sin embargo, existe una fina línea entre rememorar el pasado y convertirlo en una realidad del presente.

Entre algunos de los hechos más destacables de 2016, Donald Trump ganó sus primeras elecciones de Estados Unidos, Pokémon Go se convirtió en el juego de moda, Cristiano Ronaldo ganó su cuarto Balón de Oro y Whatsapp se convertía en una plataforma gratuita por primera vez. Aun así, también dicen que en esta vida nada es definitivo.

Vuelve Whatsapp de pago

Los rumores apuntan a que Whatsapp volverá a ser de pago, pero puede que este cambio no sorprenda a nadie teniendo en cuenta el negocio que, hoy en día, se hace con los anuncios y sus correspondientes suscripciones para evitarlos.

En teoría, se habría descubierto esta supuesta modificación gracias a la última versión beta de la aplicación. Y es que Whatsapp cuenta con una versión estable y otra beta en la que se prueban las futuras actualizaciones de la app final.

El código, sin filtro

Rsulta que se ha filtrado el código de dicha versión beta y el portal de noticias 'Android Authority' ha conseguido forzarlo para terminar descubriendo que existe suficiente “evidencia que sugiere que Meta podría eventualmente ofrecer un modelo de suscripción de pago sin anuncios”.

“Es cierto que aún no tenemos una idea clara de cómo funcionará este programa ni de cuánto habrá que pagar para acceder a él, pero de esto se desprende que Meta planea ofrecer algún nivel de suscripción sin publicidad”, explicaba 'Android Authority' hace unos días.

Una estrategia que no funcionó

En 2013, por ejemplo, la aplicación cobraba entre 79 y 89 céntimos para Android, igual que ocurrió con iOS posteriormente. Aun así, la implementación de estos cobros no funcionaron como se esperaba, ya que Whatsapp se podía utilizar gratuitamente durante un año y, teóricamente, más tarde empezabas a pagar.

Lo cierto es que casi nadie pagó porque la plataforma daba la opción de prorrogar el pago, pero tampoco se restringía su descarga ni su uso. No obstante, también es cierto que la plataforma todavía no pertenecía a la empresa de Mark Zuckerberg, así que cabe la posibilidad de que ahora el cambio sea más efectivo.

Un plan más inteligente

Según los rumores, lo que Meta planea ofrecer -además de evitar publicidad- son funciones adicionales y avanzadas, como herramientas de productividad y creatividad con inteligencia artificial para la generación del contenido. Las primeras informaciones apuntan a que esta actualización podría tener un precio de cuatro euros al mes para evitar cualquier anuncio, aunque estos no aparecerán en los chats, solo en los canales y estados.

Por el momento, todo son teorías y posibilidades, por lo que, hasta aviso oficial, podremos seguir usando Whatsapp de forma gratuita.