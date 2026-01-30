Womanizer viste de burdeos San Valentín

La firma Womanizer arranca el año con un guiño directo a San Valentín: la firma incorpora dos nuevos colores, Bordeaux y Dusky Pink, a su modelo Womanizer Next, uno de sus productos de más éxito en la categoría de bienestar íntimo. La marca refuerza la vertiente regalo”de un dispositivo que busca combinar tecnología, diseño y discreción, pensado tanto para autorregalarse como para sorprender a la pareja.

Desde la marca indican que la ampliación de la paleta cromática responde a la demanda creciente de productos que, además de funcionales, encajen con el estilo personal de cada usuario. “Con la incorporación de estos dos nuevos tonos, ofrecemos más opciones para expresar su estilo personal”, apunta Verena Singmann, responsable de comunicación. La idea es que el dispositivo pueda convivir con naturalidad en el tocador o en la mesilla, más cerca del universo lifestyle que del imaginario tradicional del sector.

Tecnologías aplicadas

El modelo Next se apoya en la tecnología Pleasure Air 3D, orientada a ofrecer una estimulación suave y realista, e incorpora tres niveles de profundidad—, Smart Silence —que solo se activa en contacto con la piel—, Autopilot —que alterna automáticamente intensidades— y Afterglow, un modo que reduce de forma rápida la intensidad. A esto se suman 14 niveles de potencia, funcionamiento silencioso, carga magnética USB, diseño ergonómico, cabezal adicional, bolsa de algodón y embalaje premium, elementos con los que la marca busca reforzar la percepción de producto de alta gama.

Precio

Según pruebas internas realizadas por la compañía en 2023, la mayoría de las participantes afirmó haber experimentado resultados satisfactorios, lo que ha consolidado al modelo como uno de los referentes de su catálogo. Con un precio de 209 euros, los nuevos tonos se posicionan como una de las apuestas de la marca para la campaña de San Valentín y otras fechas señaladas del calendario.