Las dudas sobre la inteligencia artificial llevan a Microsoft a sufrir la mayor pérdida de valor de su historia

Microsoft se desangra. El gigante informático cayó este jueves un 10% en bolsa después de presentar unos resultados que han decepcionado a los inversores, inquietos por el elevado coste de construir sistemas de inteligencia artificial.

La compañía tecnológica capitaneada por Satya Nadella, la cuarta más valiosa del mundo, ha perdido en las últimas horas hasta 357.000 millones de dólares en capitalización bursátil, la mayor caída diaria de su historia y la segunda mayor de cualquier empresa de Estados Unidos.

Esta dura corrección de los mercados llega después que Microsoft presentase sus resultados el miércoles. Los beneficios registrados el año pasado fueron de 38.500 millones de dólares, un 60% más que en 2024, superando así las expectativas de Wall Street. Azure, su negocio en la nube, vital para la IA, también creció un 39%.

Conferencia de Satya Narayana Nadella, de Microsoft, en el Mobile. / GABRIEL BOUYS

¿Inversión en IA sin retorno?

Entonces, ¿qué explica su sangría bursátil? Aunque los resultados de Microsoft son buenos, muchos inversores han vendido sus acciones preocupados por la posibilidad de que la mastodóntica inversión de la compañía en centros de datos no obtenga un retorno con la comercialización de servicios de IA generativa, un negocio que no está registrando grandes ganancias.

Microsoft aprovechó su alianza con OpenAI, la creadora de ChatGPT, para catapultarse como la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, esa dependencia —representa el 45% de su cartera de pedidos en la nube— también podría suponer riesgos. La start-up liderada por Sam Altman lidera el mercado de los chatbots, pero su negocio no está nada claro. Hasta 2030, cuando prevé obtener beneficios, OpenAI podría tener pérdidas operativas de más de 74.000 millones, según documentos financieros internos obtenidos por The Wall Street Journal. Eso, sumado al sorpasso de modelos como Gemini (Google) o Claude (Anthropic) en varias tareas, hace que tanto Microsoft como OpenAI tengan cada vez más presión para justificar sus inversiones en infraestructura computacional.

Aun así, Microsoft ha anunciado que seguirá destinando grandes sumas de dinero a ese fin. En su último trimestre, destinó 7.500 millones de dólares a aumentar la capacidad de sus data centers, un aumento del 65% respecto al año anterior. La empresa asegura que hay más demanda que oferta, algo que persistirá durante 2026.

Interior de un centro de datos de Microsoft. / Microsoft

¿Y la competencia?

En el último año, la capitalización bursátil de Microsoft ha crecido solo un 4,46%, lejos de otros gigantes tecnológicos como Alphabet, matriz de Google (+67,13%), NVIDIA (+54,44%), Apple (+8,71%) o Meta, matriz de Facebook e Instagram (+7,47%). En los últimos seis meses, sin embargo, Microsoft ha caído un 15,54%, mientras que sus rivales presentan números en verde. Esa divergencia ilustra cómo el escepticismo de los inversores con la IA no aplica a todas las compañías por igual.

La apuesta de Microsoft por la IA está teniendo otros efectos colaterales. Según documentos internos a los que ha accedido The New York Times, la firma presidida por Brad Smith ha pasado de prometer que reduciría en uso de agua destinada a refrigerar sus servidores informáticos a prever que duplicará su consumo para 2030, también en lugares con escasez hídrica o sequía.