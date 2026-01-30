Boox lanza Palma 2 Pro, e-reader de bolsillo

La firma Boox, especializada en tecnología de tinta electrónica, ha presentado Palma 2 Pro, nuevo e-reader ultracompacto diseñado para ofrecer una alternativa portátil, minimalista y visualmente saludable a las pantallas tradicionales. El dispositivo incorpora una pantalla eInk a color y un diseño vertical “phone-sized” que redefine el concepto de lectura en movilidad.

El Palma 2 Pro responde a una tendencia creciente conocida como micro-reading, basada en aprovechar los breves momentos del día —como los trayectos urbanos o las esperas— para mantener el hábito lector. Con un tamaño similar al de un teléfono móvil y una ergonomía que permite sujetarlo con una sola mano, el nuevo modelo ofrece una experiencia fluida de entretenimiento.

Características

Entre sus prestaciones destaca una memoria de 8 GB de RAM, junto con la tecnología Super Refresh, que mejora la velocidad de respuesta en la navegación y el paso de página. Funciona con sistema operativo Android, lo que amplía las posibilidades de uso: permite instalar múltiples aplicaciones de lectura, música o productividad sin depender de un único ecosistema.

Diseño

El diseño, de líneas limpias y acabado texturizado, refuerza la estética minimalista y la funcionalidad. Su pantalla de tinta electrónica contribuye al bienestar visual, reduciendo la fatiga ocular y evitando la luz azul típica de las pantallas LCD.

Noticias relacionadas

Precio

El Boox Palma 2 Pro ya está disponible por 399,99 euros a través de los canales oficiales de la marca.