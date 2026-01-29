realme presenta el P4 Power 5G, el primer smartphone con batería Titan de 10.001 mAh

La firma realme ha anunciado el P4 Power 5G, un dispositivo que incorpora la primera batería Titan de 10.001 mAh producida en masa. Con esta innovación, la compañía inaugura la era de los 10.000 mAh, ofreciendo una autonomía sin precedentes en un cuerpo de 9,08 mm de grosor y 219 gramos de peso.

Estrena una batería de silicio-carbono de nueva generación capaz de resistir temperaturas extremas —de –30°C a 56°C— y de mantener el 80% de su capacidad tras más de 1.600 ciclos de carga. Se trata, además, del primer smartphone de su categoría con certificación TÜV Five Star Battery Safety, lo que proporciona altos estándares de fiabilidad y seguridad.

Pese a su enorme capacidad, el terminal ofrece carga rápida de 80 W, alcanzando el 50% en unos 36 minutos, y la carga inversa más rápida del momento (27 W), pensada para alimentar accesorios y otros dispositivos.

Aspectos técnicos

En el apartado técnico, el nuevo modelo monta el chipset Dimensity 7400 Ultra 5G, que promete un rendimiento capaz de mover juegos exigentes y multitarea avanzada. Su pantalla AMOLED HyperGlow 4D Curve⁺ de 144 Hz alcanza un brillo máximo de 6.500 nits y ofrece una reproducción de 1.070 millones de colores, pensada para quienes buscan una experiencia fluida e inmersiva tanto en streaming como en videojuegos.

Diseño y disponibilidad

El diseño, denominado “Visible Power”, refuerza el carácter joven de la serie P. Su carcasa incluye una parte superior transparente que deja ver los componentes internos y una zona inferior mate que protege la batería. El dispositivo llega en dos colores —Flash Orange y Power Silver— y cuenta con certificaciones IP69, IP68 e IP66, además de protección Gorilla Glass y el nuevo sistema realme UI 7.0.

Con este lanzamiento, realme consolida su visión de innovación accesible y la diferenciación estética. Aunque el P4 Power 5G no estará disponible en España por el momento, su presentación supone un paso relevante en la evolución de las baterías móviles y en la búsqueda de una autonomía realmente prolongada para la próxima generación de smartphones.