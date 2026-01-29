Honor Magic8 Lite irrumpe en nuestro mercado con batería colosal y alta protección

El Honor Magic8 Lite se consolida como uno de los lanzamientos más esperados del año. Está ya disponible en la tienda oficial de la marca con promociones en el precio, incluyendo financiación al 0% y envío gratis, así como en grandes cadenas cde distribción y operadores. Modelos en 8GB+256GB y 12GB+512GB llegan en colores negro medianoche, verde bosque y marrón rojizo, con precios desde 343 euros en promociones hasta 399 euros en configuraciones tope.

Operadores como Vodafone y Orange lo integran en tarifas con cuotas accesibles, facilitando el acceso al un dispositivo que la marca quiere posicionar con fuerza en este 2026.

Resistencia y batería

Su tecnología Ultra-Bounce Anti-Drop, con cristal templado y estructura de 6 capas, soporta impactos desde 2,5 metros en superficies duras como mármol o adoquines, avalada por la certificación SGS Premium Performance. Triple protección IP69K, IP68 e IP66 resiste inmersiones de 1,5 metros, chorros a alta presión y temperaturas hasta 85ºC, con tacto funcional bajo lluvia intensa o guantes gracias a AI Heavy Rain Touch.

La batería de silicio-carbono de 7500 mAh ofrece hasta 22 horas de vídeo o 15 de juegos, con carga 66W que llena el 100% en menos de una hora y modo ultra-ahorro para 56 minutos de llamadas al 2%. El Snapdragon 6 Gen 4 proporciona eficiencia, mientras la pantalla OLED de 6,79" a 120Hz alcanza 6000 nits y reduce fatiga con PWM 3840Hz y Eye Comfort Display.

Cámaras e inteligencia

La cámara trasera de 108MP con OIS/EIS captura los detalles en baja luz, potenciarla herramientas IA: AI Eraser elimina objetos, AI Outpainting expande fotos, Moving Photo Collage crea vídeos dinámicos y AI Upscale restaura imágenes antiguas.

MagicOS 9.0 sobre Android 15 integra Google Gemini, Circle to Search, traducción de llamadas en tiempo real y AI Notes para productividad, con cinco años de actualizaciones prometidas.

Valores destacados

Destaca por su batería récord y resistencia superior a precio asequible. Con disponibilidad inmediata y ofertas vigentes, es adecuado para usuarios activos que buscan un móvil fiable sin renunciar a prestaciones premium.