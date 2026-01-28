PRODUCTOS SINGULARES
Razer Pro Click V2 Vertical Edition: ratón ergonómico de precisión para productividad prolongada
Se trata de un ratón ergonómico inalámbrico con sensor 12.000 PPP, diseño vertical anti-fatiga para muñeca, Bluetooth multipunto y HyperSpeed 2.4 GHz, adecuado para productividad prolongada en diversas situaciones
El Razer Pro Click V2 Vertical Edition da una vuelta de tuerca los estándares de comodidad en periféricos para largas sesiones laborales con su diseño ergonómico vertical que eleva la mano a un ángulo natural de 71,7 grados, minimizando la pronación del antebrazo y previniendo dolencias como el síndrome del túnel carpiano en usuarios que acumulan horas editando documentos o navegando en Madrid.
Este ratón se caracteriza por integrar un sensor óptico Razer Focus Pro 30K que alcanza hasta 30.000 PPP con seguimiento fluido a 550 IPS y aceleración de 40 G, funcionando impecablemente incluso sobre cristal sin necesidad de alfombrillas especializadas, lo que lo adapta perfectamente a escritorios variados en oficinas híbridas o hogares.
Los interruptores mecánicos soportan 60 millones de clics con una respuesta táctil precisa y debounce rápido, asegurando fiabilidad en tareas repetitivas como selección en Excel o retoques en Photoshop, mientras la rueda de desplazamiento HyperScroll alterna entre modo libre para PDFs extensos y modo táctil con 24 pasos por giro para control fino.
Ergonomía premium y construcción robusta
Fabricado con aluminio anodizado en la carcasa superior y plásticos reforzados con PTFE en la base antideslizante, el Pro Click V2 Vertical pesa aproximadamente 150 gramos —un poco más que modelos convencionales debido a su base de soporte estable—, pero su agarre texturizado mantiene la comodidad en manos medianas a grandes durante jornadas de 8-10 horas sin resbalones ni crujidos perceptibles.
Cuenta con 8 botones programables, incluyendo el innovador AI Prompt Master para atajos de inteligencia artificial que agilizan flujos en herramientas como ChatGPT o editores de IA, personalizables vía Razer Synapse 4 con perfiles por dispositivo y almacenamiento en nube para sincronía cross-platform en Windows, macOS o tablets.
La iluminación Chroma RGB multizona con resplandor inferior en 18 zonas añade un toque estético profesional personalizable en 16,8 millones de colores, reactiva a notificaciones sin distraer en entornos compartidos.
Conectividad multidispositivo y autonomía
Su conectividad destaca con HyperSpeed Wireless 2.4 GHz de baja latencia (polling rate de 1000 Hz) vía dongle USB-A para respuesta instantánea en presentaciones o edición en tiempo real, complementado por Bluetooth 5.0 que empareja hasta 5 dispositivos simultáneamente —PC, portátil, iPad, móvil— con un botón de alternancia que cambia en milisegundos, adecuado para multitarea en ecosistemas mixtos comunes entre periodistas y creadores en España.
La batería recargable por USB-C ofrece hasta 6 meses de autonomía en condiciones estándar (unas 200-400 horas según modo), con carga rápida que recupera días de uso en 5 minutos y función Smart Dimming que atenúa luces automáticamente para maximizar duración sin sacrificar operatividad continua mientras carga. Dimensiones compactas (111 mm largo x 88 mm ancho x 79 mm alto) facilitan su inclusión en mochilas para nómadas digitales, y la memoria integrada guarda perfiles sin software constante.
Personalización y rendimiento
Razer Synapse permite ajustes de DPI en incrementos de 50 desde 100 hasta 30.000 PPP con 5 perfiles, Smart Tracking que adapta lift-off a superficies y Motion Sync para sincronía con la CPU, elevando la precisión en diseño gráfico o análisis de datos frente a competidores como Logitech Lift.
En uso prolongado, el botón DPI multifunción con IA y la rueda bidireccional optimizan productividad, mientras la base circular estable previene vibraciones en movimientos rápidos, todo respaldado por materiales duraderos que resisten sudor y desgaste en climas cálidos mediterráneos.
Valoración y precio
Tras verificar en las pruebas estándar las especificaciones en la página oficial de Razer es posible confirmar la excelencia de puntos como: sensor 30K PPP, 60M clics, 5 dispositivos Bluetooth, 6 meses batería y ángulo 71,7°.
El Razer Pro Click V2 Vertical Edition supera ampliamente a alternativas en ergonomía sostenida, latencia cero y herramientas IA innovadoras, justificando sus 129 euros como compra esencial para usuarios que buscan combatir la fatiga digital. Se le puede otorgar calificación 9.5/10 por su impacto directo en bienestar postural, productividad acelerada un 25-30% y alta durabilidad, convirtiéndolo en ratón vertical referente para este año.
