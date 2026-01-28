Hoy, 28 de enero, celebramos el Día de la Protección de Datos, una buena ocasión para pensar en algo que hacemos todos los días: chatear. Lo hacemos para trabajar, organizar planes o contarle algo importante a quien más queremos, pero ¿sabemos realmente quién puede leer lo que enviamos?

Vivimos más conectados que nunca, pero esa conectividad también expone más información personal de la que somos conscientes. Permisos concedidos sin revisar o el uso de plataformas sin cifrado adecuado pueden comprometer la seguridad de los mensajes.

La preocupación va en aumento. Un 68% de los usuarios en todo el mundo se siente inquieto por su privacidad digital, según la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. En este escenario, ēllu, una nueva app de mensajería privada, de nueva generación, ha reunido cinco recomendaciones para mantener las conversaciones a salvo de miradas ajenas.

1. Revisa los permisos

Antes de aceptar “sí” a todo, fíjate bien en qué permisos pide una app: ubicación, contactos, micrófono o cámara. Muchos accesos no son necesarios y pueden abrir la puerta a un mal uso de la información. Lo mejor es comprobar regularmente los permisos y borrar las aplicaciones que ya no utilizamos.

2. Usa cifrado de extremo a extremo

El llamado e2e garantiza que solo tú y la persona con la que hablas podéis leer los mensajes, ni siquiera la propia aplicación. Elegir apps con esta protección es clave para blindar las charlas.

3. Ojo con los mensajes sospechosos

Las estafas empiezan muchas veces con un enlace o contacto que parece inofensivo. Si algo te resulta raro, corta la conversación, no compartas información personal y, si es necesario, bloquea o denuncia. También puedes desactivar la opción de que te añadan a grupos sin permiso.

4. Cuida la privacidad de los menores

Cada vez más pequeños usan el móvil. Un estudio de UNICEF alerta de que casi seis de cada diez adolescentes han hablado con desconocidos en la red. Las apps que bloquean automáticamente a números no guardados ayudan a limitar riesgos y a mantener los chats familiares en entornos seguros.

5. Elige entornos sin publicidad

Las plataformas “gratuitas” suelen financiarse con los datos de los usuarios. Si buscas tranquilidad, opta por aplicaciones sin anuncios, donde tu información no se use para fines comerciales. Tiene un coste, pero es más seguro.

Noticias relacionadas

“Las apps son una de las principales vías de vulneración de datos personales”, advierte Yago Foncillas, fundador de ēllu. Su plataforma cifra todo el contenido que se comparte —mensajes, audios, fotos o ubicación— y restringe por defecto quién puede iniciar contacto.