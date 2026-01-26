Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Supercomputación

Telefónica y Fujitsu ampliarán el superordenador MareNostrum 5 para convertir Barcelona en una de las "fábricas de inteligencia artificial" de la Unión Europea

El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 129 millones de euros, cofinanciado al 50% por EuroHPC y al 50% por España —a través del Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya—, Portugal y Turquía

L’ordinador MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center (BSC). | EL PERIÓDICO

Europa Press

Barcelona
La European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), la empresa conjunta de supercomputación de la Unión Europea, ha adjudicado el proyecto de ampliación del supercomputador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) al consorcio liderado por Telefónica y Fsas Technologies —la rama de Fujitsu especializada en high-performance computing e IA—, lo que permitirá impulsar la Factoría de IA del BSC.

El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 129 millones de euros, cofinanciado al 50% por EuroHPC y al 50% por España —a través del Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya—, Portugal y Turquía, informan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el BSC en sendos comunicados de este lunes.

El objetivo de la Factoría, una de las 7 primeras aprobadas por la Comisión Europea en diciembre de 2024, es "democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada", ofreciendo capacidad de cómputo y almacenamiento a pymes y startups de toda Europa, así como a la administración pública, para entrenar modelos de inteligencia artificial y desarrollar sistemas innovadores en esta tecnología.

Dos nuevas particiones

La ampliación contará con la instalación de dos nuevas particiones de cómputo, una para entrenar modelos de lenguaje (LLMs) y otra para aplicarlos (inferencia), una mejora de las capacidades de almacenamiento —con un nuevo sistema de ficheros de alto rendimiento por IA y nuevas tecnologías— y un conjunto de software especializado.

La máquina, que se instalará durante el primer semestre de 2026, usará dos espacios del BSC-CNS interconectados adecuadamente —el centro de datos de la sede del BSC y la capilla de Torre Girona— y contará con tecnologías de Supermicro (en hardware), IBM (en almacenamiento y software), VAST (en almacenamiento) y Nvidia (en software y hardware).

Con la extensión de MareNostrum 5, EuroHPC y el BSC quieren impulsar "las capacidades de supercomputación de IA de Europa", y facilitan la adopción y el uso de estas tecnologías por parte de la industria y la administración.

España es, junto a Alemania y Polonia, uno de los tres únicos países de la UE que cuentan con dos Factorías de IA, tras la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de un segundo centro de estas características en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

