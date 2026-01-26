Kingston Dual Portable SSD, almacenamiento portátil sin cables para usuarios digitales exigentes

A primera vista, el Dual Portable SSD recuerda a una memoria USB clásica, pero el parecido acaba en la silueta. Kingston opta por una carcasa compacta fabricada en metal con elementos de plástico, pensada para resistir el uso diario, el transporte en mochila y los inevitables golpes de escritorio, manteniendo el peso en unos muy contenidos 13 gramos. El cuerpo mide apenas 71,85 x 21,1 x 8,6 mm, lo que permite llevarlo en un llavero, un bolsillo pequeño o en el compartimento de una funda de portátil sin que ocupe espacio apreciable.

La gran diferencia frente a otros SSD portátiles está en su propio concepto físico: aquí no hay cables que conectar ni que trasladar o perder. El dispositivo integra directamente dos conectores, USB tipo A y USB tipo C, de modo que se enchufa tal cual al puerto disponible del equipo, tablet o móvil compatible, con un gesto idéntico al de una memoria flash tradicional, pero con prestaciones muy superiores.

Doble conector y compatibilidad: un único SSD para todo

La apuesta de Kingston por el doble conector responde al cambio de ecosistema que viven muchos usuarios: ordenadores recientes con USB-C, sobremesas o periféricos que siguen anclados al USB-A clásico, y un creciente parque de móviles y tabletas que ya admiten almacenamiento externo de alta velocidad. El Dual Portable SSD se conecta indistintamente a puertos USB tipo A y tipo C, lo que simplifica enormemente el salto constante entre equipos.

En el plano del sistema operativo, Kingston anuncia compatibilidad con Windows 11, macOS (a partir de la versión 13.7.6), distintas distribuciones Linux desde la rama 4.4.x, Chrome OS y las plataformas móviles Android e iOS/iPadOS a partir de la versión 13. Esto convierte a la unidad en una herramienta especialmente útil en entornos mixtos donde conviven portátiles Windows, MacBook, Chromebook y smartphones, sin necesidad de instalar software propietario ni de recurrir a configuraciones complejas: basta con conectarlo y trabajar con él como si fuera cualquier otra unidad externa.

Rendimiento y experiencia de uso: USB 3.2 Gen 2 para flujos pesados

Más allá del formato, el verdadero argumento de este SSD está en el rendimiento. La unidad se basa en una interfaz USB 3.2 Gen 2, con velocidades máximas de hasta 1050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura, cifras que la sitúan en la franja alta de los SSD portátiles compactos de consumo. Hablamos de un ancho de banda suficiente para mover sin esfuerzo secuencias de vídeo 4K, bibliotecas de fotografías en alta resolución o proyectos de edición que superan con facilidad las decenas de gigabytes, siempre y cuando el equipo anfitrión disponga también de un puerto USB 3.2 Gen 2 o superior.

En entornos creativos, este rango de velocidad marca la diferencia entre una copia que se eterniza y una exportación que encaja en la pausa de un café. Aunque Kingston advierte que las cifras pueden variar en función del hardware, el software y el tipo de uso, el techo teórico permite aspirar a un comportamiento muy fluido, tanto en copias puntuales como en trabajo directo sobre archivos alojados en la propia unidad, por ejemplo proyectos de vídeo o bibliotecas RAW que no caben en el almacenamiento interno del portátil.

Capacidad, fiabilidad y uso real: pensado para guardar “lo importante”

Kingston comercializa el Dual Portable SSD en tres capacidades: 512 GB, 1 TB y 2 TB, cubriendo desde el usuario que busca un complemento ligero para documentos y fotos hasta el profesional que necesita llevar consigo proyectos completos y material 4K. Como es habitual en las unidades flash, parte del espacio se reserva a tareas de formateo y gestión interna, por lo que la capacidad utilizable es algo menor que la cifra comercial, un matiz que la propia compañía detalla en su documentación.

Debajo de la carcasa trabaja memoria NAND 3D, una tecnología ampliamente implantada en el mercado que equilibra densidad, coste y rendimiento, y que Kingston emplea de forma habitual en su gama de SSD. El fabricante refuerza la propuesta con una garantía limitada de cinco años, soporte técnico gratuito y la reputación de su marca en el ámbito del almacenamiento, un aspecto relevante cuando se habla de datos personales, copias de seguridad y material de trabajo irremplazable. Las temperaturas de funcionamiento sitúan el uso seguro entre 0 y 60 grados, con margen de almacenamiento entre -20 y 85 grados, parámetros razonables para un dispositivo que viajará con frecuencia en mochilas, bolsillos o estuches de cámara.

Valoración y precio

La Dual Portable SSD de Kingston (unos 180 euros el modelo de un 1TB) se presenta como un producto especialmente coherente con el escenario actual: usuarios que viven entre varios dispositivos, que generan contenidos pesados y que quieren tener el control físico de sus datos, sin depender en exclusiva de la nube ni de conexiones inciertas. El formato tipo “pendrive grande” sin cables ni fundas específicas, la doble interfaz USB-A y USB-C y la compatibilidad amplia con sistemas de escritorio y móviles la convierten en un único punto de anclaje para prácticamente todo el ecosistema digital del usuario.

En el apartado técnico, las velocidades de hasta 1050/950 MB/s, la memoria 3D NAND y la garantía de cinco años se alinean con lo que cabe esperar de un SSD portátil actual, situando al modelo en una posición competitiva frente a alternativas de otros fabricantes. La disponibilidad de capacidades de hasta 2 TB y el énfasis en cargas como fotos de alta resolución y vídeo 4K dan una buena medida de su público objetivo: creadores de contenido, fotógrafos, videógrafos, perfiles técnicos y usuarios avanzados que necesitan algo más que un simple almacenamiento de apoyo.

Noticias relacionadas

Es una propuesta equilibrada: ligera, rápida, versátil y con un enfoque en la fiabilidad, que consigue destilar en un formato extremadamente discreto buena parte de lo que hoy se le exige a un SSD externo de uso profesional y doméstico avanzado. Adecuado para quien busca una solución compacta “todo en uno” que funcione igual de bien en un portátil Windows, un Mac, un móvil Android o un iPad, la Dual Portable SSD de Kingston se perfila como una opción recomendable, con pocos puntos débiles evidentes en su segmento