Apple renueva el AirTag con más alcance y precisión

Apple ha presentado la nueva generación del AirTag, su popular accesorio de localización, con mejoras en alcance, potencia sonora y funciones de búsqueda. El dispositivo, que permite a los usuarios encontrar objetos personales mediante la red Buscar de Apple, incorpora ahora un chip de banda ultraancha de segunda generación, el mismo que equipa el iPhone 17 y el Apple Watch Ultra 3.

Gracias a esta actualización, la función Búsqueda de Precisión ofrece una localización un 50% más precisa y desde mayor distancia. A ello se suma un nuevo altavoz con un 50% más de volumen, capaz de emitir alertas más audibles incluso en espacios amplios o con ruido ambiental. Por primera vez, los usuarios podrán localizar su AirTag desde el Apple Watch Series 9 o posterior, con indicaciones visuales, sonoras y por vibración directamente en la muñeca.

Privacidad, colaboración y sostenibilidad

El AirTag vuelve a poner el acento en la privacidad. Apple mantiene el cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones y garantiza que los datos de ubicación solo sean accesibles para el propietario del dispositivo. Además, el accesorio continua limitado a la localización de objetos, con mecanismos diseñados para evitar el rastreo no deseado.

Una de las novedades más destacadas es su integración con la función Compartir Ubicación del Objeto, que permite compartir temporalmente la ubicación de un artículo con terceros de confianza, como aerolíneas. Esta herramienta, utilizada ya por más de 50 compañías del sector, ha contribuido —según el proveedor tecnológico SITA— a reducir los retrasos en la entrega de equipaje un 26% y los casos de maletas irrecuperables hasta un 90%.

En materia ambiental, el nuevo modelo se enmarca en el plan Apple 2030 para la neutralidad de carbono. La carcasa emplea un 85% de plásticos reciclados, los imanes están fabricados con tierras raras recicladas al 100% y el embalaje es totalmente de fibra reciclada.

Precios y disponibilidad

El nuevo AirTag está disponible desde hoy en apple.com y en la app Apple Store a un precio de 35 € la unidad o 119 € el pack de cuatro, con grabado personalizado gratuito. También se ofrece el llavero de trenzado fino por 45 €, fabricado con materiales reciclados y en cinco colores: naranja zorro, púrpura noche, azul marino, verde musgo y negro.

El accesorio mantiene su compatibilidad con los modelos previos y requiere un iPhone con iOS 26 o posterior o un iPad con iPadOS 26. Apple prevé su llegada a las tiendas físicas y distribuidores autorizados a lo largo de la presente semana.