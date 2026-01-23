Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sony LinkBuds Clip: los nuevos auriculares abiertos que reinventan la forma de escuchar sin aislar del entorno

El diseño abierto tipo clip permite disfrutar de la música y del entorno al mismo tiempo, con sonido avanzado, llamadas nítidas y ajuste cómodo

Auriculares Sony.

Auriculares Sony.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Sony ha presentado los LinkBuds Clip, innovadores auriculares inalámbricos de diseño abierto que aportan tecnología de audio avanzada con un formato que prioriza la comodidad y la conciencia del entorno.

Pensados para escuchar música sin aislarse del mundo, incorporan un diseño tipo clip “Always-on” que deja el canal auditivo libre, permitiendo seguir atento a las conversaciones, el tráfico o los avisos del entorno. Su forma en C, inspirada en los ear cuffs, da estabilidad y confort incluso durante un uso prolongado, mientras que las almohadillas de ajuste intercambiables mejoran la sujeción en distintos tipos de oído.

Sonido y llamadas de precisión

Pese a su diseño abierto, ofrecen la calidad de sonido de la compañía Sony. Incorporan tecnología DSEE, 360 Reality Audio y un ecualizador de 10 bandas personalizable mediante la aplicación Sony | Sound Connect. El sistema mantiene un audio claro y equilibrado, con tres modos de escucha —Estándar, Voice Boost y Sound Leakage Reduction— que se adaptan al entorno.

Las llamadas ganan en nitidez gracias a un sensor de conducción ósea y una IA de reducción de ruido, que filtran los sonidos no deseados y captan la voz con claridad, incluso en entornos ruidosos.

Comodidad, duración y resistencia

Con un peso ligero y materiales pensados para el uso diario, los auriculares ofrecen hasta 37 horas de autonomía y función de carga rápida —una hora de reproducción en unos tres minutos—. Su resistencia al agua IPX4 los hace aptos para actividades al aire libre, y la conexión multipunto facilita alternar sin esfuerzo entre dispositivos. También cuentan con control táctil y ajustes automáticos según la situación.

Diseño personalizable

Sony ha fabricado el embalaje de los LinkBuds Clip sin plástico y con materiales reciclados,. Los auriculares estarán disponibles en cuatro colores —gris claro, negro, lavanda y verde— y podrán personalizarse con fundas y almohadillas opcionales.

Los LinkBuds Clip saldrán a la venta a finales de enero de 2026 por 200 euros. Más información en sony.es.

