Jabra lanza Evolve3, nueva generación de auriculares profesionales con diseño minimalista y potencia de IA

Jabra, empresa global en tecnología de audio y vídeo profesional, ha presentado la serie Evolve3, una línea de auriculares de uso profesional para entornos híbridos. Con un diseño limpio y sin brazo de micrófono, la gama integra tecnología de red neuronal profunda (DNN) y Cancelación Activa de Ruido Adaptativa (ANC), para una experiencia natural y concentrada tanto en reuniones como en momentos de ocio.

Los nuevos modelos —Evolve3 85 (over‑the‑ear) y Evolve3 75 (on‑the‑ear)— se inspiran en aspectos como productividad y estilo, uniendo la comodidad de los auriculares de consumo con las exigencias técnicas del entorno laboral. Ambos incorporan Jabra ClearVoice, sistema basado en IA que distingue la voz del usuario incluso en espacios ruidosos, alcanzando una detección del 96% de las palabras habladas en entornos reales.

Según un estudio interno de la marca, el 99% de los trabajadores afirma que una mala calidad de audio impacta negativamente en su productividad, mientras que solo el 20% utiliza dispositivos profesionales. Jabra busca cerrar esta brecha con una propuesta que combina rendimiento, diseño ligero y compatibilidad con las principales plataformas de comunicación unificada.

Características

Los Evolve3 incluyen hasta 25 horas de autonomía en llamadas y 120 horas de reproducción de música, con carga rápida que proporciona 10 horas de uso en apenas 10 minutos. También ofrecen conectividad Bluetooth Low Energy, gestión centralizada mediante Jabra Plus Management y personalización a través de la nueva app Jabra Plus, disponible en versión móvil y de escritorio.

En palabras de Calum MacDougall, presidente de la compañía, “el mundo híbrido actual fusiona trabajo y vida personal, y con Evolve3 ofrecemos una experiencia que combina tecnología de voz líder, diseño cuidado y una integración perfecta con las herramientas diarias”.

Los Evolve3 85 estarán disponibles el 1 de marzo de 2026 por 569 euros, y los Evolve3 75 por 399 euros. Ambos llegarán en color negro, mientras que el tono gris claro se incorporará a partir de abril.