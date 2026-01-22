Logitech lanza sus cámaras más inteligentes hasta la fecha

Logitech ha presentado hoy las Rally AI Camera y Rally AI Camera Pro, dos cámaras de videoconferencia diseñadas para salas de gran formato y espacios corporativos complejos, como auditorios o consejos de administración. Los nuevos modelos integran inteligencia artificial avanzada de la marca en un diseño compacto y discreto, pensado para mejorar las reuniones híbridas.

Según explica Henry Levak, vicepresidente de Producto de Logitech for Business, “las Rally AI Cameras están concebidas para un modelo de trabajo híbrido en el que la tecnología se integra de forma natural en el espacio físico”. El directivo destaca que los nuevos dispositivos ofrecen una experiencia visual envolvente y contribuyen a simplificar la labor de los equipos de IT y Facility Management.

Tecnología con enfoque cinematográfico

Ambos modelos incorporan la tecnología RightSight 2, que utiliza IA para encuadrar dinámicamente al grupo completo, al orador activo o a los participantes en formato cuadrícula. Inspiradas en el lenguaje audiovisual del cine, las cámaras realizan cambios automáticos de encuadre que favorecen reuniones más equitativas y naturales.

Son compatibles con configuraciones multicámara y con herramientas como Zoom Intelligent Director o la vista multicámara de Microsoft Teams, lo que permite captar todos los ángulos de la sala y crear experiencias más inmersivas.

En el apartado óptico, integran un sensor de imagen de una pulgada y una lente gran angular de 115 grados, mientras que la versión Pro añade una cámara secundaria con zoom híbrido de 15x, pensada para captar detalles o ponentes lejanos.

Datos al servicio de la gestión empresarial

Las nuevas cámaras también permiten recopilar datos sobre la ocupación real de las salas gracias a la detección de personas. Esta información se integra en la plataforma Logitech Sync, desde la que las empresas pueden optimizar la gestión de los espacios, reducir costes y automatizar la reserva o liberación de salas.

Diseño e instalación

Las Rally AI Cameras incorporan una opción de montaje empotrado en pared —la primera de la compañía— que permite una instalación prácticamente invisible. Además, pueden colocarse en el techo o sobre pantallas, e incluyen un obturador automático de privacidad que indica de manera visible cuándo la cámara está desactivada.

Logitech ha fabricado estos modelos con aluminio de baja huella de carbono y embalajes elaborados con papel certificado FSC.

Disponibilidad y precio

Las Rally AI Camera Pro y Rally AI Camera estarán disponibles en colores grafito y blanco roto durante la primavera y el verano de 2026, respectivamente. Se podrán adquirir a través de distribuidores autorizados y en logitech.com, con precios de 2.999 euros para el modelo Pro y 2.499 euros para el estándar.