Huawei da un vuelco a la comodidad y el diseño en auriculares con los nuevos FreeClip 2

Huawei ha presentado los nuevos FreeClip 2, su modelo más reciente de auriculares open-ear, que destaca por un diseño renovado y una experiencia de uso centrada en la comodidad diaria. Con una estructura más ligera y materiales adaptados a la piel, los FreeClip 2 se consolidan como un accesorio singular y my actual.

Cada auricular pesa apenas 5,1 gramos y está diseñado a partir de un estudio anatómico basado en más de 10.000 muestras de orejas de usuarios. La nueva arquitectura Airy C-bridge, combinada con los elementos Comfort Bean y Acoustics Ball, garantiza un ajuste estable y un sonido potente en un formato casi ingrávido. Están disponibles en tres colores —Blue, White y Black— y próximamente en Rose Gold, incorporando acabados con textura tipo denim que aportan un toque de carácter y suavidad.

El nuevo modelo mantiene la arquitectura C-bridge de la versión anterior, pero mejora el diseño, el sonido y la experiencia de uso diario. Están disponibles en tres colores —Blue, White y Black— y próximamente también en Rose Gold.

Inteligencia artificial para un sonido más nítido

Integran un procesador NPU AI con diez veces más capacidad de cálculo que la generación anterior. Esta mejora permite ajustar el volumen de forma automática, realizar una detección de entorno en tiempo real y optimizar la calidad de las llamadas con mayor precisión. Los FreeClip 2 incorporan además un sistema de cancelación de ruido en llamadas basado en tres micrófonos y algoritmos DNN multicanal, capaz de mantener conversaciones claras incluso en espacios ruidosos.

A pesar de su tamaño compacto, el sonido resulta más potente y equilibrado gracias al controlador de doble diafragma, que multiplica por dos la potencia de los graves sin sacrificar nitidez en los agudos.

Tecnología aplicada

Huawei ha querido reforzar el componente estético de sus auriculares con la colaboración de dos firmas especializadas en accesorios. Por un lado, it’s lava, de la influencer Sara Baceiredo, ofrece charms personalizados que transforman los FreeClip 2 en un accesorio de moda. Por otro, la maison joyera francesa Les Néréides aporta piezas diseñadas artesanalmente que elevan el concepto del auricular como joya.

Autonomía y disponibilidad

Con resistencia al polvo y al agua (certificación IP57), los FreeClip 2 ofrecen hasta 9 horas de reproducción continua y 38 horas con el estuche de carga. Están disponibles a un precio de 199 euros.

Noticias relacionadas

Hasta el 1 de marzo, la compra en la tienda oficial incluye un charm exclusivo de it’s lava y un descuento de 20 euros mediante el código AES20FCLIP2, dejando el precio final en 179 euros.