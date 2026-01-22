Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acer lanza sus primeros Chromebooks educativos con chip MediaTek Kompanio 540

Los modelos Spin 311 y 311 ofrecen hasta 15 horas de autonomía y WiFi 7 para dar posibilidades al aprendizaje digital en las aulas

Acer Chromebook.

Pilar Enériz

Acer ha presentado los nuevos Chromebook Spin 311 (R725T) y Chromebook 311 (C725/T), los primeros portátiles educativos de la marca impulsados por el procesador MediaTek Kompanio 540. Los equipos, diseñados para estudiantes de primaria y secundaria, proporcionan rendimiento, autonomía y durabilidad, tres pilares clave en los entornos escolares actuales.

Los dispositivos proporcionan hasta 15 horas de batería y un funcionamiento silencioso gracias a su diseño sin ventilador. Además, incorporan conectividad WiFi 7 y Bluetooth 5.3, lo que permite conexiones rápidas y estables tanto en el aula como en casa.

Características

El modelo Acer Chromebook Spin 311 apuesta por un formato convertible con bisagra de 360 grados, adecuado para tomar notas o dibujar, mientras que el Chromebook 311 mantiene el clásico diseño con tapa, ligero y compacto.

Pensados para resistir el uso intensivo en las aulas, ambos modelos cumplen con la certificación militar MIL-STD 810H, incorporan refuerzos internos tipo panal, teclado resistente a salpicaduras y puertos reforzados. También están diseñados para facilitar la reparación y el mantenimiento, con partes modulares y teclados fácilmente sustituibles, lo que contribuye a reducir el coste total de propiedad para los centros educativos.

Acer ha destacado también su compromiso medioambiental: los nuevos Chromebooks utilizan plásticos reciclados (PCR), cuentan con certificación EPEAT, Energy Star y TCO, y vienen en embalajes ecológicos. Además, incluyen la Chrome Education Upgrade de Google para simplificar la gestión y el despliegue de flotas de dispositivos en las escuelas.

Precio

Los Acer Chromebook 311 y Spin 311 estarán disponibles en España en marzo de 2026, con precios recomendados a partir de 329 y 379 euros, respectivamente.

