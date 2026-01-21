OpenAI (ChatGPT) presentará su primer dispositivo de IA a finales de 2026

OpenAI está "en camino" de presentar su esperado dispositivo de inteligencia artificial durante la segunda mitad de 2026. La start-up responsable de ChatGPT ha aprovechado su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos para anunciar que está "barajando algo" para finales de año, informa Axios.

La compañía, apoyada por Microsoft, trabaja desde hace meses en un misterioso dispositivo que integrará su IA. Varios informes han señalado que se han desarrollado prototipos de pequeños objetos sin pantalla que interactuarán con los usuarios. Su cofundador y director ejecutivo, Sam Altman, ha dejado entrever que no será un smartphone, pero no queda claro si se tratará de un pin, un auricular, un anillo o algún otro tipo de dispositivo con o sin cámara.

El pasado mayo, OpenAI adquirió io, la empresa de Jony Ive, antiguo jefe de diseño de Apple y célebre creador del iPhone. Entonces, la compañía anticipó que compartiría "su trabajo" en 2026. Aunque no han dado más detalles, la firma detrás de ChatGPT ha hecho referencia en alguna ocasión a un modelo conversacional sin fricción física similar al que protagoniza la película Her (Spike Jonze, 2013).

Teaser de la película 'Her', en la que Joaquin Phoenix se enamora de un 'software'. / Archivo

Sin compromiso

El director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane, no se ha comprometido a que el dispositivo salga a la venta este año. Aunque la segunda mitad de 2026 es el calendario "más probable", "veremos cómo avanzan las cosas".

ChatGPT ya tiene unos 800 millones de usuarios activos semanales. El creciente uso del chatbot ha permitido a OpenAI registrar ingresos superiores a los 20.000 millones de dólares en 2025, un 233% más que en 2024. Sin embargo, cifras filtradas apuntan que, debido a sus mastodónticas inversiones en infraestructura de IA y la falta de retorno, podría sufrir pérdidas hasta 2030. Esa falta de un negocio en números verdes ha llevado a la compañía a empezar a desplegar anuncios en la versión gratuita de ChatGPT.