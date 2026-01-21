Ley de Redes Digitales
Bruselas desestima la petición de Telefónica y Orange para que las grandes tecnológicas paguen por usar las redes de telecomunicaciones
Con la nueva Ley de Redes Digitales, la Comisión Europea propone ampliar indefinidamente las licencias concedidas a las 'telecos' europeas para impulsar la competitividad en un sector crucial para la conectividad y la soberanía digital
La Comisión Europea sigue proponiendo cambios legislativos de calado. Bruselas ha presentado este miércoles la Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act), una reforma que pretende impulsar la competitividad, la innovación y la soberanía digital en un sector estratégico crucial para el despliegue de tecnologías como la nube o la inteligencia artificial.
La directiva, que reemplazará el Código de Comunicaciones Electrónicas de la Unión Europea de 2018, contempla simplificar la normativa actual para que las operadoras de telecomunicaciones europeas puedan prestar servicio en los 27 países sin tener que registrarse en todos ellos, sino solo en uno. Además, propone concederles licencias para utilizar el espectro radioeléctrico durante un tiempo ilimitado, lo que permitirá "aumentar la coherencia normativa" y la "previsibilidad".
"Una conectividad avanzada y accesible permitirá a las empresas emergentes aprovechar el potencial de la IA y a los médicos atender a sus pacientes de forma remota, rápida y segura", ha señalado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, en un comunicado previo a su rueda de prensa. "Nuestro objetivo es crear un entorno digital en el que las nuevas tecnologías estén fácilmente disponibles, sean asequibles y se basen en normas justas y fiables que beneficien a las personas".
Sin pago de las 'Big Tech'
La propuesta de la Comisión deja fuera dos exigencias troncales de la industria europea de las 'telecos'. Por un lado, no atiende la petición de compañías como Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Telecom Italia de obligar a gigantes tecnológicos como Google, Netflix o Meta —la mayoría de ellos, de Estados Unidos— a pagar una tasa por el uso intensivo —de hasta el 60%— que hacen de sus redes. En su lugar, Bruselas introduce un mecanismo de cooperación voluntario.
Por el otro, no se menciona medida alguna para facilitar las compras y fusiones entre empresas del sector, lo que habría permitido una mayor concentración para hacer frente a rivales extranjeros.
Eliminar las redes de cobre
La CE también señala que obligará a los Estados miembro a eliminar gradualmente las redes de cobre para reemplazarlas por redes avanzadas de fibra óptica, una transición que deberá ejecutarse entre 2030 y 2035. Los planes nacionales para esa transformación deberán presentarse en 2029.
Todo ello va en la línea de desregulación o simplificación normativa propugnada por la CE de Ursula von der Leyen, que trata de revertir parte de las medidas anunciadas por el anterior ejecutivo comunitario. La Ley de Redes Digitales tendrá como misión "armonizar las normas y facilitar las actividades transfronterizas, lo que incentivará a los operadores a ampliar su escala, crecer e innovar".
Oposición de algunos países
Al menos seis países de la UE se oponen a los planes de Bruselas. Se trata de Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Hungría e Italia, que pretenden mantener el control nacional sobre las 'telecos'. La Junta de Control Regulatorio de la UE también ha expresado su escepticismo con las medidas propuestas. Para que entre en vigor, la Ley de Redes Digitales deberá contar con su aprobación y con la del Parlamento Europeo.
