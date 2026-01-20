Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft: "Para evitar una burbuja, los beneficios de la IA deben distribuirse de manera más equitativa"

Convertida en un tema ineludible, la inteligencia artificial también marcará el Foro Económico Mundial que la ciudad suiza de Davos acoge desde hoy hasta el viernes. La segunda jornada del congreso, en el que líderes políticos y empresariales busca influir en la agenda industrial, ha arrancado con Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, la cuarta empresa más valiosa del planeta y actor crucial en el sector tecnológico.

En una breve charla con Larry Fink, presidente y director ejecutivo del fondo de gestión de inversiones BlackRock, Nadella ha descartado que la IA esté atravesando una burbuja y ha señalado que, para evitarla, los beneficios de esta tecnología deben distribuirse "de forma equitativa" e impulsar la "productividad real" y el crecimiento económico de países y empresas, no solo aumentar el gasto. Para él, una señal "reveladora" de que existe una burbuja sería que el debate sobre la IA generativa se centrase solo en las empresas tecnológicas y no en la aplicación de sus modelos en múltiples sectores.

El jefe de Microsoft ha pedido pensar en la IA como una herramienta que, como internet, los ordenadores o los móviles, "amplificará" nuestras prestaciones y permitirá "transformar la economía" para "crear oportunidades" en campos como la educación, la salud o las finanzas. Para que esa promesa se convierta en una realidad, Nadella ha pedido "responsabilidad" al sector público y al privado para garantizar que las herramientas generativas que comercializa lleguen a todo el mundo, trazando un paralelismo con la ampliación de la conectividad que ha permitido que los smartphones sean un fenónemo global.

Advertencia a Europa

Nadella también ha aprovechado para lanzar una advertencia a la Unión Europea: "Cuando vienes a Europa, se habla mucho solo de Europa. Pero la economía europea prospera y ha prosperado en los últimos 300 años porque ha sido capaz de producir cosas que el mundo necesitaba. Para ello, hay que invertir en la producción (...) Europa solo será competitiva si el producto que sale de ahí es competitivo a nivel mundial. Eso es lo que deben cambiar".

Preguntado por el creciente recelo en la UE por la falta de soberanía tecnológica y la dependencia de compañías estadounidenses como Microsoft, Nadella ha indicado: "Europa debería preocuparse mucho más por el acceso a sus empresas de servicios industriales y financieros de datos procedentes de Estados Unidos y del resto del mundo, en lugar de limitarse a pensar que, de alguna manera, protegiendo Europa se va a ser competitivo". "Europa ha sido líder en materia de privacidad y en aspectos como la seguridad en la IA, lo cual es estupendo. Pero también hay que complementarlo con la construcción a nivel local y luego pensar a nivel global cuál es la contribución que este continente va a hacer al resto del mundo", ha zanjado.