Amazfit amplía su ecosistema con 20 miniaplicaciones, incluido un detector de anomalías biométricas

La firma Amazfit ha reforzado su ecosistema de salud y deporte añadiendo unas 20 nuevas miniaplicaciones a su catálogo, que ya supera las 400 disponibles en la plataforma Zepp. Entre las novedades destacan GRun for Amazfit, centrada en el análisis avanzado del rendimiento deportivo, y Biometric Anomaly Detector, una herramienta que detecta posibles irregularidades biométricas derivadas de sobreentrenamiento o fatiga.

Estas aplicaciones pueden descargarse desde Zepp e instalarse en relojes como los Amazfit Active Max, Balance 2 y T-Rex 3 Pro, en versiones de 44 mm y 48 mm. Los nuevos añadidos amplían el abanico de métricas y funciones de seguimiento, desde la monitorización de la resistencia hasta la gestión del bienestar general.

Más posibilidades

GRun for Amazfit introduce una función que calcula en tiempo real la hora estimada de llegada (ETA) y permite visualizar hasta nueve métricas simultáneamente, con más de cincuenta parámetros disponibles para análisis detallado. Por su parte, Biometric Anomaly Detector genera un valor de referencia individual en función de los datos de entrenamiento y recuperación. Este indicador, combinado con el sistema de alerta Anomaly Index, puede avisar de una sobrecarga física o de los primeros signos de infección.

Categorías

El ecosistema, disponible en siete categorías dentro de Zepp —Entrenamientos, Extensiones de entrenamiento, Salud y Fitness, entre otras—, también introduce herramientas más lúdicas o de bienestar general. Para los usuarios que comienzan a entrenar destacan aplicaciones como Pilates, Yoga, Entrenamiento de 7 minutos o Estiramiento de cuello y hombros, orientadas a mejorar la flexibilidad y reducir la tensión.

En el terreno del rendimiento avanzado, Amazfit ha sumado extensiones específicas como el Asistente de batería, que calcula la autonomía restante en actividades prolongadas, y Oximetría de montaña, capaz de medir la altitud, la velocidad de ascenso y los niveles de oxígeno en tiempo real. Además, Jet Lag Manager propone planes personalizados para adaptarse a nuevos husos horarios hasta tres días antes de un viaje.

Objetivos

Con un ritmo de crecimiento sostenido —hasta sesenta nuevas miniaplicaciones al año—, Amazfit consolida su estrategia para integrar herramientas de entrenamiento, recuperación y vida cotidiana en un entorno unificado. La compañía subraya que su objetivo sigue siendo ofrecer soluciones prácticas, precisas y accesibles tanto para deportistas de alto rendimiento como para quienes buscan mejorar su bienestar diario.