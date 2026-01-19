Reolink lanza la TrackFlex Floodlight WiFi, cámara 4K con visión de 360 grados y búsqueda de vídeo por IA local

Reolink ha anunciado el lanzamiento de la TrackFlex Floodlight WiFi, una cámara de seguridad de exterior cableada que integra foco LED y doble óptica 4K con movimiento panorámico e inclinación (PTZ) para cubrir 360 grados sin puntos ciegos.

Presentado como el último miembro de su gama de focos con cámara, el modelo se dirige a propietarios de viviendas y pequeños negocios que buscan vigilancia continua sin depender de servicios en la nube. Reolink suma así un modelo que combina iluminación potente, vídeo en alta definición y funciones de inteligencia artificial en el propio dispositivo.

Un producto premiado en IFA por su enfoque “sin puntos ciegos”

La cámara tuvo su puesta de largo en la feria IFA de Berlín de 2025, donde fue reconocida con el galardón IFA Innovation Awards Honoree. Además, se hizo con un total de 19 premios “Best of IFA 2025” de medios generalistas y tecnológicos, entre ellos TechRadar y BGR, que subrayaron su enfoque innovador para resolver las limitaciones habituales de las cámaras de seguridad convencionales.

Según la compañía, las distinciones recibidas en IFA valoraron especialmente la combinación de resolución 4K, cobertura horizontal de 360 grados y un sistema de auto‑seguimiento con zoom que mantiene el detalle incluso cuando el sujeto se desplaza por la escena. Esta combinación aspira a ofrecer una vigilancia “sin puntos muertos”, adaptada a viviendas unifamiliares y espacios abiertos donde las cámaras fijas no alcanzan todas las zonas.

Doble lente, doble vista simultánea en la app

Uno de los elementos centrales del dispositivo es su diseño de doble lente 2‑en‑1, pensado para cubrir áreas amplias sin renunciar al detalle en primer plano. Combina una lente gran angular 4K para visión panorámica con otra lente capaz de ofrecer un zoom híbrido de hasta 6 aumentos, ambas gestionadas por un sistema que conmuta entre focales de forma automática para seguir el movimiento.

El fabricante asegura que este sistema dual permite eliminar los habituales desenfoques y “lag” de enfoque que se observan en soluciones de objetivo único cuando el sujeto se aleja o se acerca a cámara. En la práctica, la aplicación de Reolink muestra de forma simultánea, en una única pantalla, la vista amplia de contexto y la vista detallada del seguimiento, de modo que el usuario puede controlar qué ocurre en todo el entorno.

Iluminación de 3.000 lúmenes y sirena de 110 decibelios

En el apartado de iluminación, el equipo integra un foco regulable que alcanza hasta 3.000 lúmenes, una cifra que sitúa al producto entre las opciones más luminosas de su categoría y que busca asegurar imágenes en color nítidas durante la noche. El sistema permite grabar vídeo nocturno con colores vivos y sin la pérdida de información que provocan otros focos o iluminadores IR en condiciones de baja luz.

La cámara incorpora una sirena automática de 110 decibelios, pensada para disuadir intrusos cuando se detecta actividad sospechosa. El usuario puede ajustar la temperatura de color de los LED entre una luz fría de 6.500 K y una luz cálida de 3.000 K, ya sea de forma manual o dejando que el dispositivo seleccione el modo adecuado según la luz ambiental.

Búsqueda de vídeo por texto con IA local ReoNeura

Más allá del hardware, Reolink apuesta por la inteligencia artificial integrada en el dispositivo a través de su sistema ReoNeura, que habilita una función de búsqueda de vídeo local sin depender de la nube. Esta herramienta permite localizar de forma rápida fragmentos concretos de grabación mediante descripciones en lenguaje natural, lo que evita tener que revisar manualmente horas de vídeo.

La IA es capaz de identificar automáticamente personas, vehículos, animales e incluso paquetes, y preparar directamente los clips pertinentes para su exportación o revisión. Toda esta operativa se realiza en el propio dispositivo, lo que, según la empresa, refuerza la privacidad del usuario y elimina la necesidad de pagar suscripciones adicionales para acceder a funciones avanzadas.

Detección fuera de campo con tres sensores PIR

Otra de las funciones destacada es la denominada “Out‑of‑View Detection”, una detección de movimiento fuera del campo de visión habitual de la cámara. Para ello, el equipo recurre a una matriz de tres sensores de infrarrojos pasivos (PIR) que monitorizan de forma continua un área ultraancha de 270 grados, con un alcance de entre 2 y 10 metros.

Esta detección periférica permite que el sistema registre actividades que se producen en los márgenes del encuadre o justo fuera de él, activando la cámara PTZ para orientar el objetivo hacia la zona de interés. Reolink recomienda instalar la unidad a una altura de entre 2 y 3 metros para garantizar una cobertura lo más amplia y precisa posible en patios, accesos y aparcamientos.

Todas las características y precio, aquí