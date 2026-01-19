Los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan tras el accidente de tren en Adamuz. ¿A qué se debe?

Pocas horas después que un tren de alta velocidad de Iryo descarrilase este domingo en Adamuz (Córdoba) y provocase una tragedia ferroviaria con al menos 39 personas fallecidas, el precio de los vuelos que conectan Madrid y Málaga se ha multiplicado. La ruta aérea hacia la capital española ha pasado de costar unos 120 euros a superar los 350 en el mejor de los casos. Con Iberia o Air Europa, volar mañana entre ambas ciudades y regresar el miércoles cuesta entre 453 y 1.045 euros.

Esta realidad, de la que muchos se han enterado a través del informativo de TVE, se debe a lo que se conoce como precio dinámico o precio algorítmico, una extendida práctica en el comercio electrónico que se basa en utilizar algoritmos para ir variando el precio de un producto o servicio en base a la oscilación de la oferta y la demanda, el día en el que se consulta e incluso la hora. Las aerolíneas suelen aplicar estas tarifas variables, pero también otros sectores como las plataformas de venta de entradas o de transporte.

El drástico cambio en el precio de los vuelos entre Madrid y Málaga se debe a ese peculiar y controvertido método. Y es que el coste estipulado en la página web de Iberia y Air Europa, así como en plataformas intermediarias como Skyscanner, se ha visto alterado después que Adif informase este lunes que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre ambas ciudades y por otras como Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada permanecerá suspendida hasta el viernes, una cancelación de más de 200 trenes que ha abocado a miles de pasajeros a pensar en el avión como alternativa a su rutina laboral.

Miembros de la Guardia Civil trabajan en la investigación del accidente de Adamuz. / GUARDIA CIVIL

EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con ambas aerolíneas. Desde Iberia señalan que han activado ocho nuevas frecuencias de ida y vuelta para este lunes entre la capital española y Sevilla o Málaga que cuentan con un total de 1.630 plazas adicionales. La compañía, que valora ampliar la oferta a otros días de la semana, ha indicado que los precios "suben de forma automática", pero que han fijado el precio máximo de los vuelos en clase turista a 150 euros por trayecto. Los que superan esa cifra es porque son en clase business.

Grupo Globalia, propietario de Air Europa, ha explicado a este diario que a partir del martes hasta el viernes aumentarán una frecuencia diaria entre Madrid y Málaga, lo que supone 360 plazas extras al día, y "analizamos la posibilidad de sumar más vuelos en los días posteriores". No obstante, la compañía no ha proporcionado detalles sobre cómo fija sus precios.

Aumento en situación de emergencia

El aumento de los precios ha suscitado cierta indignación entre usuarios que han acudido a las redes sociales para denunciar que se debe a una situación de emergencia. No es la primera vez que sucede. Durante la pandemia del covid, la urgencia por acceder a productos como mascarillas o gel hidroalcohólico hizo que su precio se disparase hasta un 1.000% en Amazon. En 2017, tras un ataque terrorista en el centro de Londres, los trayectos de Uber para huir de la zona se catapultaron un 200%.

¿Qué puedo hacer?

Muchos usuarios pueden sentirse desamparados ante tal situación. En España, el Gobierno tiene potestad para vetarlos. En marzo del año pasado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció una regulación de los algoritmos para obligar a las empresas que los aplican a hacerlo de forma transparente y accesible. Su titular, el ministro Pablo Bustinduy, indicó que se prohibirían todos aquellos sistemas que sean "discriminatorios o se aprovechen de situaciones de emergencia".

El Ejecutivo ya aplicó esta restricción durante la DANA de la Comunidad Valenciana para evitar que la personalización de precios "derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad".

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado un comunicado en el que advierte a las aerolíneas y a las empresas de alquiler de vehículos que está prohibido aplicar "subidas abusivas" de precios en situaciones de catástrofes como la que este domingo golpeó Adamuz.